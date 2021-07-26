Bakan Akar: Bazı ülkelerin kendilerine göre birtakım hesapları var, Türk Silahlı Kuvvetleri bu hesapları bozdu

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat Kalkanı bölgesinde iki askerin şehit edildiği saldırı ile ilgili olarak, "Bazı ülkelerin kendilerine göre birtakım hesapları var, Türk Silahlı Kuvvetleri bu hesapları bozdu. İster Fırat'ın doğusunda, ister batısında olsun mücadelemiz devam ediyor, devam edecek" açıklamasını yaptı.

Akar, ''Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadığımız gibi saldırı sonrasında da gerekli operasyonları yaptık. Şu ana kadar toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi. Bu rakamın önümüzdeki günlerde artacağına inanıyoruz" dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği sınır hattındaki 2. Ordu İleri Komuta Yeri ve 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Esas Komuta Yeri'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Akar şunları kaydetti:

"Hiçbir şey bitmedi. Artan şiddet ve tempoda görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Vatan, bayrak, asil millet sizden görev bekliyor. Canımızı dişimize takacak, sonuna kadar götürüp nihai noktaya bunu taşıyacağız.

Bir taraftan terörle mücadele ediyor, diğer taraftan sınırlarımızın ötesindeki dost ve kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olmaya devam ediyoruz. Bir taraftan Ege, Akdeniz başta olmak üzere denizlerdeki hak ve menfaatlerimizi korurken diğer taraftan yoğun şekilde eğitimlerimizi ve tatbikatlarımızı icra ediyoruz. Bunların yanı sıra BM, NATO, AB, AGİT ve diğer ikili anlaşmalarla ortaya çıkan durumlar çerçevesinde de barışı destekleme harekatı gibi çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoru

Pençe harekâtları devam ediyor. Teröristlerin inlerine, barınaklarına, sığınaklarına, sözde karargahlarına girildi, buralar başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Teröristler, Mehmetçiğin nefesini her an enselerinde hissediyor. Şu anda Irak'ın kuzeyinde hiçbir yer teröristler için güvenli değil, bunu teröristler de biliyor.

24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 292 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren ise Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucunda 1581 terörist etkisiz hale getirildi. Bu konudaki kararlılığımız devam ediyor. Sinat-Haftanin, Metina, Zap, Avaşin- Basyan, Hakurk, Gara, Kandil, Asos, Mahmur, Sincar… Mahmur ve Sincar konusunu hem Bağdat hem Erbil ile konuşuyoruz, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Buraların hiçbiri bizim hedefimiz dışında değil. Bizim kimsenin toprağında, hak, menfaatinde gözümüz yok. Biz, başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşularımızın haklarına, hukukuna, sınırlarına, egemenliğine son derece saygılıyız. Diğer taraftan da diyoruz ki, 40 yıldan beri ülkemize, hudutlarımıza, halkımıza yapılan saldırılara artık son vermek durumundayız ve terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtarmak konusunda azimli ve kararlıyız. Bizim yaptığımız tüm faaliyetler de bundan ibaret. Bizim tek hedefimiz teröristler. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek.”

"Bazı ülkelerin kendilerine göre birtakım hesapları var. Türk Silahlı Kuvvetleri bu hesapları bozdu. İster Fırat'ın doğusunda, ister batısında olsun mücadelemiz devam ediyor, devam edecek"

"Teröristler bazılarının desteği ile bir terör koridorundan bahsettiler. Buna müsaade etmeyeceğimizi ilk günden itibaren söyledik. Onlar bunu şaka zannettiler. Yaptığımız başarılı operasyonlarla PKK/YPG, DEAŞ bütün teröristlerle hiçbir ülkenin yapmadığı kadar yoğun, ciddi, kapsamlı şekilde mücadele ettik. Binlerce teröristi etkisiz hale getirdik. Bunların arasında 4 bin DEAŞ'lı terörist, göğüs göğse mücadele ederek Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Bunu yapan başka ülke yok. Bunu yapan tek ordu TSK. Terör koridoru ile bazı ülkelerin bazı hesapları da yerle bir oldu. Teröristler kazdıkları çukurlara gömüldüler ve oyun bozuldu. 'Oraya niye girdik?' Bunu görmemek için kör olmak lazım. Eğer oraya girmeseydik, bu harekatları yapmasaydık şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve TSK çok daha kritik, hassas, zor olaylarla karşı karşıya kalacaktı"