Bakan Akar: Afganistan'da mevcudiyetimiz zaten var; şu anda asker gönderme gibi bir durumumuz söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile Kabil Havaalanı görüşmesi ile ilgili olarak ''Mevcudiyetimiz var, asker göndermek söz konusu değil. Amacımız Afgan kardeşlerimizin güvenliğine katkıda bulunmak'' dedi.

MKEK açıklaması

Bakan Akar, Meclis'e gelen Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) özelleştirilmesine yönelik kanun teklifine ilişkin "Bizim burada yapmaya çalıştığımız konu, MKEK'in modern bir yapıya kavuşması. Kısaca söylemek gerekirse, özelleştirme yok, orada çalışan kardeşlerimizin, evlatlarımızın özlük haklarının geriye gitmesi söz konusu değil" dedi.

Bakan Akar, nöbetçi bakan uygulaması kapsamında geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya'nın, Karadeniz'de İngiliz destroyeri HMS Defender'a uyarı ateşi açmasına ilişkin soru üzerine Akar, yapılan açıklamaları takip ettiklerini belirtti. Farklı açıklamaların olduğuna işaret eden Akar, "Bu işin gerçeği nedir, ne değildir bu konuda arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki saatlerde bu konu daha net hale gelecektir. Takip ediyoruz" dedi.

Kabil Havalimanıyla ilgili görüşmeler

Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işler tutulmasına yönelik faaliyetleri ele almak üzere ABD'den bir heyetin Türkiye'ye geleceğine yönelik bilgilerin sorulması üzerine Akar, "Afganistan ile bizim yüzyıllara dayalı tarihi, kültürel ilişkilerimiz var. Afgan halkı bizim kardeşimiz. Bizim kardeşlerimizi orada rahatı, huzuru, güvenliği için geçtiğimiz 20 yıl içinde diğer ülkelerle birlikte elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik. Özellikle son 6 yılda da Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi, teknik destek sağlanması konusunda elimizden gelen gayreti gösterdik" diye konuştu.

Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın birçok alandaki önemine vurgu yapan Akar, şunları söyledi:

"Bu noktanın çalışıyor olması Afgan kardeşlerimizin lehine olacaktır. Bu manada çeşitli ülkeler de çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz de şu anda dahi orada işletmeyi yapan bir ülke olarak çeşitli ülkelerle temaslarımızı sürdürüyoruz. Şu anda temaslarımız var. Bu çerçevede yarın da ABD'lilerle bir görüşmemiz olacak. Onlar buraya bir heyet gönderdiler. Bununla yapmaya çalıştığımız husus; oradaki Afgan kardeşlerimizin güvenliğine ve refahına katkı sağlayabilecek şekilde neler yapabiliriz, bunun arayışı içindeyiz. Buna çalışıyoruz. Şu anda orada bizim mevcudiyetimiz zaten var. Şu anda herhangi bir şekilde bizim asker göndermek gibi bir durumumuz söz konusu değil. Diğer ülkelerle temasımızı sürdürüyoruz, onlarla beraber bir arayış içindeyiz. Önümüzdeki dönemde bu çalışmalar tamamlandığında nihai olarak gerekli tedbirler alınacak, bir plan haline dönüşecek. Bizim için esas olan, Afganistan için Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı önemli. 6 yıldan beri havalimanındayız. Oradaki mevcudiyetimizi devam ettirmek veya ettirmemek konusunda çalışmalarımızı, temaslarımızı sürdürüyoruz. Her şey Afgan halkının, Afgan kardeşlerimizin güvenliği ve refahı için buna gayret gösteriyoruz."

'ÖZELLEŞTİRME YOK'

Bakan Akar, Meclis'e gelen Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifine yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"İçinde bulunduğumuz dönemde yerli ve milli savunma sanayinin gelişmesiyle ilgili yapılan çalışmaları görmek lazım. Bu konuda gurur verici oranlara ulaşıldı. Kamuda, özel sektörde yoğun bir şekilde çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalar içinde MKEK'nin çok özel ve önemli bir yeri var. MKEK, yıllarca memleketimize hizmet etmiş, bizim göz bebeğimiz son derece önem verdiğimiz bir kurumumuz. Çalışmalar sürerken, uzmanların da söylediği gibi, mevcut yapısıyla, hantal yapısıyla gerekli gelişmeleri sağlaması, ilerlemeyi sağlaması, ileri teknolojiyi kullanması pek mümkün değil. Bizim burada yapmaya çalıştığımız konu, MKEK'nin modern bir yapıya kavuşması, bu hantal yapıdan kurtulması, rekabet gücünün gelişmesi, etkin ve esnek bir yapıyla ülkemize, milletimize daha iyi bir şekilde hizmet etmesine gayret gösteriyoruz. Kısaca söylemek gerekirse, özelleştirme yok, orada çalışan kardeşlerimizin, evlatlarımızın özlük haklarının geriye gitmesi söz konusu değil."

Akar, bu konudaki çalışmaların kurallar dahilinde, herhangi bir kısıtlama olmadan şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü de aktardı.





