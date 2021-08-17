Bakan Akar: Afgan kardeşlerimiz istemezse 24 saatte orayı terk ederiz!

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kabil Havalimanı kapanırsa Afganistan'ın dünya ile bağlantısının kesileceği söyleniyor. Biz, finansal, askeri, diplomatik destek verilirse Kabil Havalimanı'nın güvenliği ve işletilmesi görevini sürdürürüz. Afgan kardeşlerimiz istemezse 24 saatte orayı terk ederiz!" açıklamasını yaptı.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilicisi Okan Müderrisoğlu, "Edindiğim izlenim o ki...Türkiye, Taliban'ın Katar'daki temsilcisi ile temas trafiğinde. Nitekim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da gerekirse Taliban liderliğini görüşmeye davet edebileceği mesajını vermişti. İşte bu aşamada Bakan Akar'ın, İslamabad'daki görüşmeleri ön plana çıkıyor." düşüncesini dile getirdi.

Müderrisoğlu, Akar'ın da açıklamalarına yer verdiği yazısında şunları kaydetti:

"Akar da Taliban'la diyalog kanalları oluşturulmasından yana..."Biz, Türkiye olarak ayrım yapmaksızın tüm Afganistan'ı kucaklıyoruz" diyor ve ekliyor:

"Taliban, 'Müslüman olmayan ülkeyi istemiyoruz' açıklaması yaptı. Bu durumda seçenek olarak sadece Türkiye kalıyor." Pakistanlı yetkililerden, Taliban üzerindeki ağırlığını kullanmasını isteyen Akar, Türkiye'nin başlangıçtaki pozisyonunu yineliyor:

"Kabil Havalimanı kapanırsa Afganistan'ın dünya ile bağlantısının kesileceği söyleniyor. Biz, finansal, askeri, diplomatik destek verilirse Kabil Havalimanı'nın güvenliği ve işletilmesi görevini sürdürürüz. Afgan kardeşlerimiz istemezse 24 saatte orayı terk ederiz!"

Bu sözler üzerine İslamabad yönetimi, "Bu tutumunuzu Taliban'a doğrudan iletmenizde fayda var. Yüz yüze görüşürseniz ikna edersiniz, biz de yardımcı olalım" şeklinde görüş beyan ediyor.

Hali hazırda Afganistan'da 600 civarında TSK mensubu bulunuyor. Akar, 20 yıl önce Mehmetçiğin Afganistan'a gönderilmesi kararını olgunlaştıran siyasi ve askeri otoritenin, "muharip güç olarak gitmeme" tercihinin çok doğru olduğunun altını çiziyor ve bugün de aynı kararlılığın sürdüğünü vurguluyor.

Ve nihayet...

ABD'nin çekilmesi sonrası Rusya, Çin ve İran etkisini hesaba katmak gerektiğine işaret ediyor. "Afganistan'ın barış ve istikrara kavuşması, insanların kendi topraklarında kalmasını sağlar. Bizim hedefimiz bu" diyerek tespitlerini noktalıyor."