Bakan Ağbal: Yurt dışındaki varlıklarınızı getirin, müsterih olun, soruşturma açılmayacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, vatandaşların gönül rahatlığıyla yurt dışında sahip olduğu varlıkları, para, döviz, altın, menkul kıymeti Türkiye'ye getirebileceğini belirterek, "Vatandaşımız müsterih olsun, her türlü varlığını getirsin; hiçbir soruşturma açılmayacak, araştırma ve inceleme yapılmayacak." dedi.

Naci Ağbal, bakanlığının 2017 yılı bütçesi üzerinde TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, global ekonomi ve Türkiye ekonomisinde önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçtiklerini söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, vatandaşların gönül rahatlığıyla yurt dışında sahip olduğu varlıkları, para, döviz, altın, menkul kıymeti Türkiye'ye getirebileceğini bildirdi.

Ağbal, 2018'den itibaren, bütün ülkelerin artık birbiriyle bilgi paylaşımına başladığını, her ülkenin bu tür düzenlemeleri yaptığını ifade etti.

Yurt dışı varlıkları getirme çağrısı

Türkiye olarak böyle bir düzenlemeyi yapmalarının zaman olarak doğru olduğuna dikkati çeken Ağbal, şöyle devam etti: " Vatandaşlarımız farklı nedenlerle yurt içinde kazandıkları varlıkları, yurt dışında farklı alanlarda değerlendiriyorlar. ABD, İngiltere, Fransa vatandaşları da yapıyorlar. Ülkeler, kendi vatandaşlarının varlıklarını ülkelerine çekmek için bu tür düzenlemeler yapıyorlar. Vatandaşımız dilerse yurt dışındaki hisse senedini, tahvilini fiziken de Türkiye'ye getirebilir. Buradaki bir aracı kuruma depo edebilir, bir hesap açabilir. Sadece burada seçeneklerden bir tanesi olarak bildirimi getiriyoruz. Peki, bunu niye getiriyoruz?

Piyasada bankalarla finans kurumlarıyla yatırımcılarla oturup konuştuğunuzda ister istemez haklı olarak şu tür talepler gündeme geliyor: Herhangi bir şekilde o ülkedeki saklama kuruluşunda kayıtlı olarak saklı bir varlık var dolayısıyla kayıt altında olan bir varlık. Zaman zaman gündeme getiriliyor; Türkiye'ye getirilecek bu varlıklar nereden getirilecek?

Soruşturma açılmayacak

"Yurt dışında kayıtlı olan menkul kıymetlerin Türkiye'deki bankalara ve finans kurumlarıyla getirilmesi şeklinde olacak. Vatandaşımız müsterih olsun, her türlü varlığını getirsin; hiçbir soruşturma açılmayacak, hiçbir araştırma yapılmayacak, hiçbir inceleme yapılmayacak. Çünkü, biz inanıyoruz ki vatandaş buraya getirip parasını beyan ettiğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kayıtlı sistemine bunu dahil ediyor. O andan itibaren sisteme kayıtlı bir para oluyor. Bunu yurt dışındaki bir bankadaki hesaptan getirecek."

"Yurt dışındaki o bankada çoğunlukla da coğrafyanın batı tarafında yer alan coğrafyada, o bankada, finans kuruluşunda o para durduğu zaman meşru oluyor, -bana göre meşrudur, sorun yok- ama o para buraya getirilince ona çok farklı saiklerle, farklı adlarla birtakım isnatlarda bulunuyoruz. Bakanlık olarak Varlık Barışı Kanunu ile ilgili de vatandaşlarımıza kanunun getirdiği imkanları tanıtacak şekilde yoğun bir kampanya yürüteceğiz."