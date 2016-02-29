Maliye Bakanı Ağbal: Vergi affı kesinlikle gündemde değil

Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi affının kesinlikle gündemlerinde yer almadığını vurgulayarak, kayıtdışı ekonomiyle daha fazla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Sabah'ın haberine göre, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Maliye Bakanı Ağbal, vergi borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda çalışma olup olmadığı yönündeki soruya, "Kesinlikle böyle bir çalışmamız yok" yanıtını verdi.

Ağbal, "2005 yılından beri bütçe açığımız yüzde 3'ün çok altında. Borç yükü de aşağı doğru geliyor. Hedefimiz 2016'da da bütçe açığı hedefini tutturmak" dedi. Ağbal şu açıklamalarda bulundu:

"Gelir gider dengesine dikkat edeceğiz. Kamu hizmetleri artarak büyüyor. Daha mütevazi daha vatandaşın hizmetine amade olacak kamu binaları edinmemiz lazım. İsraftan kaçınmamız lazım. Araç kiralamada geçen sene bir üst sınır getirdik. Bina kiralamayla ilgili ocakta rakam Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (YURTKUR) bina kiralamalarından kaynaklanıyor."

"Önceden hazırlanmış kira beyannameyle vatandaşa kolaylık sağlandı"

Kira gelirlerinin beyan edilmesi ile ilgili Ağbal, "Bu sistemle vatandaşın önüne elektronik olarak kira beyannamesini koyduklarını belirten Ağbal, "Yaklaşık 500 bin mükellef ilk kez kira beyannamesi verdi. 2015 yılında bu yaklaşık 27.2 milyar lira kira geliri beyan edildi. Bunun üzerinden 3.9 milyar lira gelir vergisi hesapladık. Önceden hazırlanmış kira beyanname sistemi vatandaşa büyük kolaylık sağladı. 1 milyon 300 bini aşkın kişi bu sistemi kullandı. Bu yıl bunu daha da yaygınlaştıracağız. Ücret geliri elde edenler hazır beyanname kullanabilecek. 2B diye ifade edilen kanun çıkarırken bunun için tarım arazilerinin satışını da koyduk. 100 liralık bir yeri 50 liraya satıyoruz diyoruz. Satış yaparken arazinin ederi üzerinden hesap yapılacak. Peşin ödemek istiyoruz diyor o zaman ilave yüzde 20 indirim yapıyoruz. 100 liralık yeri çiftçimiz 40 liraya alabiliyor. 100 liralık bir yeri 50 liraya satıyoruz diyoruz. Satış yaparken arazinin ederi üzerinden hesap yapılacak. Peşin ödemek istiyoruz diyor o zaman ilave yüzde 20 indirim yapıyoruz. 100 liralık yeri çiftçimiz 40 liraya alabiliyor. Ama hiç param yok dediğinde 6 yılda faizsiz 12 taksitle ödeme imkanı getirdik. Kırsal kesimdeki araziler olduğu için çok fazla bir gelir beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Taşeron işçilerle ilgili model

Maliye Bakanı Ağbal, taşeron işçiler konusunda da "Yasal değişiklikle ilgili model alternatiflerini hazırladık" diyerek şunları söyledi: "İnşallah bu konuda hükümet 21 Mart tarihine kadar düzenleme yapacağımızı açıkladı. Kamuda yardımcı iş olan işleri de tarif etmemiz gerekiyor. Bu konuda kamu kurumlarıyla tüm çalışmayı bitirdik. Bu noktadan sonra işçi ve memur konfederasyonlarıyla görüşeceğiz.

Kamuda yardımcı işte çalışanlar için de önemli iyileştirmeler yaptık. Daha önce bir rakam ifade ettim ama kurumların genel değerlendirmelerine bağlı sayılardır. Asli iş ise o zaman diyecek ki bu kişi yaptığı iş itibariyle vatandaşa dönük hizmetin parçası içerisinde dediği zaman asıl iş sayacağız. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na gönderme aşamasına gelindi. Umuyorum ki bu çalışma da bundan önceki eylemler gibi vaktinde Meclis'e sunulacak."

"Kamuda hizmeti sunanla alan arasında denge kurmak istiyoruz"

Memur yasası ile ilgili de konuşan Ağbal, "Kamu hizmetleri daha kaliteli olacaksa çalışanla olacak. Kamu yönetim reformuyla kamu personle rejimi reformu birlikte yapılması gereken reform alanı. Hizmeti sunanla alan arasında denge kurmak istiyoruz. Hizmetin kalitesini öne koyan bir çalışma ortamı olacak. Bu reform ülkenin geleceği için önemli bir reform. Herkes bugün sendikalar da sosyal taraflar da hizmet alanlar da böyle bir reform yapılmasına inanıyor kolay değil ama. Gelir vergisi reformu. Hangi alanlarda istisnalar kalkacak? 2013 yılında Plan Bütçe Komisyonu'na sunuldu. Bu tasarı yatırıma ihracata katkı vermeli kayıtlılığı teşvik etmeli" ifadelerini kullandı.

Büyüme ve enflasyon hedefleri ile ilgili de konuşan Ağbal sözlerini şöyle tamamladı: "2015 yılında inşallah yüzde 4 civarında bir büyümeyi yakalayacağız. Bu global veya küresel anlamda bu kadar sıkıntılı olduğu bir dönemde Türkiye ekonomisi 2015 yılında yüzde 4 büyüdü. 2016 yılında da yüzde 4,5 büyümeyi hedefliyoruz. Büyüme ve enflasyon konusunda koyduğumuz hedeflere varmak için inanıyoruz inanmamız lazım. İnşallah o konuda da hedeflerimizi tuttururuz".