Bakan Ağbal: Fabrika satışlarına başlıyoruz

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Orta Vadeli Program'la sadece vergi gelirlerinde değil gelecek yıl özelleştirme gelirlerinde de artışlar olacağını belirterek, "Bazı fabrika satışlarına başlıyoruz. Özelleştirme İdaresi daha fazla varlık satışına gidecek. Bununla bütçemize gelir kaydedeceğiz" dedi.

İstanbul’da düzenlenen Finans Zirvesi'ne konuşan Ağbal, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dün açıklanan Orta Vadeli Program'ın gelir artırıcı tedbirler olduğunu belirten Ağbal, 2018-2020 döneminde büyümenin yüzde 5,5 seviyelerinde sürmesi amacıyla yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyecek bütün harcama programlarını ve teşvik düzenlemelerini bütçede öngördüklerini söyledi.

Gelecek yıl bütçe açığı hedefinin yüzde 1,9 olduğunu belirten Ağbal, bunun için ilave gelirler toplanması, atıl vaziyette olan kaynakların ekonomiye kazandırılması ve harcamalarda da disipline gidilmesi gerektiğini belirtti.

"Türkiye ekonomisi 3 milyon 200 bin insana iş üretecek"

Sadece vergi gelirlerinde değil gelecek yıl özelleştirme gelirlerinde de artışlar olacağını kaydeden Ağbal, şöyle konuştu:

"Bazı fabrika satışlarına başlıyoruz. Özelleştirme İdaresi daha fazla varlık satışına gidecek. Bununla bütçemize gelir kaydedeceğiz. Bir takım kurumların ellerinde, atıl vaziyette nakitler var. Bu nakitleri bütçeye aktarıyoruz. Bunun bütçenin ihtiyaçlarında kullanılmasını sağlıyoruz. Kamunun elinde birçok yerde taşınmazı var. Buralarda da çok ciddi anlamda kamu gelir potansiyeli var. Kamu lojmanları, turizm tesisleri, kamuya ait diğer taşınmazların ekonomiye kazandırılmasını öngören düzenlemeleri meclise getiriyoruz. Bu yolla da bütçeye ciddi anlamda gelir üretiyoruz."

Hedefleri bakımından son 15 yıla bakıldığında gerçekçi bir bütçe oluşturulduğunu söyleyen Ağbal “İstiyoruz ki önümüzdeki 3 yıllık sürede Türkiye ekonomisi 3 milyon 200 bin insana iş üretecek” dedi.