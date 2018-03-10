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Politika

Bakan Ağbal: Bu operasyonu yürütecek ekonomimiz ve bütçemiz var (2)

MATEMATİK ATÖLYESİNİ AÇTI Bayburt’ta bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, Zahit Mahallesi’ndeki BAYPROJE Derneği bünyesinde kurulan Matematik Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdi

10 Mart 2018 19:47

MATEMATİK ATÖLYESİNİ AÇTI
Bayburt’ta bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, Zahit Mahallesi’ndeki BAYPROJE Derneği bünyesinde kurulan Matematik Atölyesi\'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Bakan Ağbal\'ın yanı sıra Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Çoşkun, BAYPROJE Derneği Başkanı Prof. Dr. Halit Yıldız, kurum amirleri ile öğrenciler katıldı. Bakan Ağbal ve beraberindekiler atölye hakkında bilgiler alıp öğrencilerle bir süre sohbet etti.
\'GİRİŞİM VE PROJELERE BAŞLANMALIDIR\'
Atölyenin hayırlı olması temennisinde bulunan ve ülkeye zenginlik sağlayacak girişim ve projelere başlanması gerektiğine dikkat çeken Bakan Ağbal, \"Bugün artık zenginliğin kaynağı petrol değil, zenginliğin kaynağı bizatihi insandır. Artık nerde olursak olalım, Kaliforniya’da, Londra’da olmamıza gerek yok, Bayburt ilinde de, Demirözü ilçesinde de, Demirözü’nün bir köyünde de, aslında ülkeye zenginlik sağlayacak girişimler ve projelere başlanmalıdır\" dedi.

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