Bakan Ağbal: Bu operasyonu yürütecek ekonomimiz ve bütçemiz var

BAYBURT, (DHA)- MALİYE Bakanı Naci Ağbal, Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı\'nın, ülke ekonomisini olumsuz etkileyeceği yönündeki iddialara yanıt verdi. Harekatın planlandığı gibi sürdüğünü belirten Bakan Ağbal, “Bir ülkenin istiklali ve istikbali mevzu bahisse burada para hiç konuşulmaz. Bütün imkânlarımızı seferber ederiz, bu ülkeye karşı alçakça niyeti olanları da inlerinde boğarız. Çok şükür bu operasyonu yürütecek bir ekonomimiz ve bütçemiz var” dedi.

Sabah saatlerinde memleketi Bayburt’a gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, bir otelde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili değerlendirmeleriyle ilgili bir soruyu Bakan Ağbal, şu yanıtı verdi:

“Kredi derecelendirme kuruluşları gerek ülkeler, gerekse firmalar hakkında değerlendirmeler yapıyorlar, raporlar hazırlıyorlar. Sadece bu kuruluşlar değil, yatırım bankalarının da ülkeler ve şirketler hakkında değerlendirmeleri var. Bu da zaman zaman periyodik olarak açıklanır. Bu açıklanan raporlara göre de yatırımcılar yatırım kararı alır. Burada bir sıkıntı yok. Moody\'s ve diğer derecelendirme kuruluşlarının Türkiye hakkında değerlendirmelerde bulunmuş olması beklenen bir şey. Burada beklenmeyen ve olmaması gereken şey ise, bu raporların hazırlanmasında politik sahiplerin beklenmeyecek şekilde ortaya çıkması. Moody\'s’in Türkiye ile ilgili özellikle darbe girişiminin ardından düzenlemiş olduğu raporlara bakarak bunu söylüyorum. Darbe girişiminden hemen sonra, çok beklenmedik ve alelacele, sanki bir yerden emir ve talimat almışçasına Türkiye ile ilgili son derece karamsar ve geleceğe dair olumsuzlukları içeren bir karar yayınladı. O raporu çok dikkatle inceledim ve analiz ettim. Bu rapordan sonraki sürece de hepimiz şahitlik ettik. Alınması gereken kararları hükümet olarak aldık.”

\'TÜRKİYE EKONOMİSİ DIŞA AÇILDI’

Türkiye ekonomisinin ciddi anlamda reforma tabi tutulduğuna da işaret eden Bakan Ağbal şöyle devam etti:

“Türkiye ekonomisinin son 15 yıldır yapmış olduğu reformlar var. Türkiye ekonomisi ciddi anlamda reforma tabii tutuldu. Bütün kırılganlıklar ortadan kaldırıldı. 2016’ya gelindiğinde sürdürülebilir kamu finansmanın olduğu bir kamu maliyesi sistemi oluşturuldu. Bankacılık sisteminde çok ciddi anlamda değişiklikler yapıldı ve bu sayede Türkiye bankacılık sisteminde çok güçlü göstergelere sahip oldu. Türkiye ekonomisi dışa açıldı, ihracat arttı. Türkiye ekonomisi hakkında rapor yazacak bir kuruluş, Türkiye ekonomisinin bu kazanımlarını ve bu birikimlerini göz ardı edemez. Alçak darbe girişimi sonrası alınan kararlar ve çalışmalarla ülkemizde birçok göstergeler de arka arkaya iyileşmeye başladı. Bu iyileşmeler, bugüne kadar da devam ediyor. ‘Türkiye ekonomisinde 2018’in ilk çeyreğinde bu olumlu gelişmeler sürse de son çeyreğinde aşağı yönlü bir gelişme olacak’ dendi. Ama Türkiye ekonomisi bu tahminleri bir kez daha yanılttı. Göreceksiniz; son çeyrekte de Türkiye ekonomisi çok güçlü bir büyüme performansı gösterecektir. Çalışmalarımız sürüyor, önümüzdeki süreçte de Türkiye ekonomisinde çok güçlü bir büyüme ortaya çıkacak.”

‘ALÇAKÇA NİYETİ OLANLARI DA İNLERİNDE BOĞARIZ’

Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nın ülke ekonomisini nasıl etkilediği şeklindeki soruya da yanıt veren Bakan Ağbal, “Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne güvenimiz tamdır. Belirlenen hedeflere kararlılıkla ve başarıyla ilerlemektedirler. Her şey planlandığı gibi gidiyor. Ekonomi başka şeydir, ama bir ülkenin istiklali ve istikbali mevzubahisse burada para hiç konuşulmaz. Bütün imkânlarımızı seferber ederiz, bu ülkeye karşı alçakça niyeti olanları da inlerinde boğarız. Çok şükür bu operasyonu yürütecek bir ekonomimiz ve bütçemiz var. Türkiye bu operasyonlara rahat bir şekilde girişebiliyorsa, gerek ekonomide yakaladığımız güçlü performans, gerekse de tüm bu operasyonları finanse edecek bir bütçe yapısına sahibiz. Bu hareket, son terörist yok oluncaya kadar devam edecektir. Kahraman ordumuz Afrin bölgesinde kararlılıkla faaliyetlerini sürdürmektedir\" diye konuştu.

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