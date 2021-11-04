Bakan Adil Karaismailoğlu, İGA’ya haksız ödeme yapıldığını kabul etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sayıştay raporuna da yansıyan İstanbul Havalimanı’nı işleten İGA’yı oluşturan şirketler tarafından yapılan metro inşaatı için verilen yaklaşık 8 milyon Avro’nun henüz geri alınmadığını kabul etti. Bakanlık durumun şirkete iletildiğini, gerekli ödemenin yapılacağını belirtti.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Sayıştay’ın 2020 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı raporuna dikkat çekti. Önergede, rapora göre, İstanbul Havalimanı’nı işleten Kalyon, Cengiz, Mapa ve Limak’tan oluşan İGA’nın sözleşmeye göre üstlenmesi gereken Gayrettepe metro inşatındaki bazı kazı işlerini yapmadığı ve bu işlerin metro ihalesini ilan şirket tarafından yapıldığı, buna karşın bakanlık tarafından şirkete yaklaşık 8 milyon Avro ödendiği belirtildi.

Cuhmuriyet'in haberine göre, Bakan Karaismailoğlu ise yanıtında ödenen paranın henüz geri alınmadığını kabul etti. Yanıtta şöyle denildi:

“Metro projesi kapsamında bulunan makas yapısının, işin devamı sırasında yapılması gerekliliği ve metro projesinde herhangi bir gecikme olmaması adına, M08 makas bölgesinde arazinin platform kotuna getirilmesi işinin metro yüklenicisi tarafından yapılması ve bu iş karşılığı tutarının görevli şirket tarafından ödenmesi gerektiği şirkete bildirilmiştir. Görevli şirket, söz konusu iş tutarı meblağın kesinleşmesi neticesinde kendilerince ödeneceğini bildirmiş olup, söz konusu işle ilgili tahakkuk işlemlerinin yasal prosedürler çerçevesinde tamamlanmasını müteakip, görevli şirket tarafından gerekli ödeme yapılacaktır.”