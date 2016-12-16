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Ekonomi

Bakan açıkladı; 2017'de sicil affı geliyor

"Özellikle çek veya senetlerini ödeyemeyen, bankalara borcu bulunanlar için"

16 Aralık 2016 21:45

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sicil affıyla ilgili çalışmaların tamamlanarak Başbakanlığa sunulduğunu belirterek, "İnşallah 2017 yılı için bir müjde olarak hayata geçmiş olacak" dedi.

AA'da yer alan habere göre Tüfenkci, yapılan düzenlemeyi banka yöneticileriyle birlikte hazırladıklarına dikkati çekerek, "İşletmeler borçlarını yapılandırdığında veya tamamını belirlenen sürede ödediklerinde bu borçlardan doğan sicil kayıtlarının dikkate alınmaması yönünde bir çalışma yaptık. Çek, senet, kredi kartı veya bireysel kredilerin ödenmemesiyle oluşan banka kayıtlarının dikkate alınmaması hususunda bir düzenleme gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Özellikle çek veya senetlerini şu veya bu nedenle ödeyemeyen, bankalara borcu bulunan firmalara yeniden yapılandırma hakkı getirerek sicillerini temizleme olanağı sağladıklarını anlatan Tüfenkci, "Bankaların çekingenliğini azaltma adına, bu noktadan sonra verecekleri kredilerden sorumlu olmamalarını da sağlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tüfenkci, söz konusu düzenlemeyle ticarette beyaz bir sayfa açtıklarını söyledi.

 

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