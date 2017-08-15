Bakan açıkladı; 200 bin esnafın borcu yeniden yapılandırılacak

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Türkiye Esneaf ve Sanatkatlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'nin (TESKOMB) alacaklarıyla ilgili düzenleme hazırladıklarını açıkladı. Konfeksiyondan gıdaya tüm esnafı etkileyecek yapılandırmada 31 Temmuz 2017'den önce kooperatif takibine intikal etmiş ortak borçlar yeniden düzenlenecek. Uygulamadan 200 bin 919 esnaf ve sanatkarın yararlanabileceğini belirten Tüfenkci, "Borcun 12 aya kadar taksitlendirilmesi talep edildiği takdirde, asıl alacak tutarına taahhüt tarihinden itibaren yüzde 8 faiz oranı üzerinden 12 aylık basit faiz hesaplanacak" dedi.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Esnaf borçları için yapılandırma müjdesi geldi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin açıkladığı düzenlemeye göre, 31 Temmuz 2017’den önce kooperatif takibine intikal etmiş ortak borçlar yeniden yapılandırılacak. Yaklaşık 800 milyon TL hacimdeki yapılandırma, konfeksiyondan ayakkabıcıya kadar bütün sektörleri etkileyecek. Düzenlemeyle esnafın vergi ve sosyal sigortaborçlarını da daha kolay ödemesi bekleniyor.

Tüfenkci, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’nin (TESKOMB) alacaklarıyla ilgili düzenleme hazırladıklarını bildirerek, “TESKOMB’a bağlı kredi kefalet kooperatiflerine borçları bulunan esnaf ve sanatkarımızın bu borçları yapılandırılsın, esnafımız 2017 yılına, yeni bir moral ve enerjiyle devam etsin istedik. 8 Ağustos itibarıyla TESKOMB’a bağlı kooperatiflerce uygulamaya başlanacak bu düzenlemeye göre, 31 Temmuz 2017 tarihinden önce kredi borcu kooperatif takibine intikal eden esnaf ve sanatkarlar, 29 Eylül 2017’ye kadar başvurmaları halinde yeniden yapılandırmadan faydalanacak” dedi.

200 bin kişi var

Tüfenkci, ana parayı bir kerede ödeyenlerden faiz alınmayacağını belirterek, “Borcun 12 aya kadar taksitlendirilmesi talep edildiği takdirde, asıl alacak tutarına taahhüt tarihinden itibaren yüzde 8 faiz oranı üzerinden 12 aylık basit faiz hesaplanacak.

Asıl alacak tutarı ile hesaplanan faiz tutarı toplamı 12’ye bölünerek ilk taksit peşin tahsil edilecek. Borcun 24 aya kadar taksitlendirilmesi talep edildiği takdirde, asıl alacak tutarına taahhüt tarihinden itibaren yüzde 12 faiz oranı üzerinden 24 aylık basit faiz hesaplanacak. Asıl alacak tutarı ile hesaplanan faiz tutarı toplamı 24’e bölünerek ilk taksit peşin tahsil edilecek” dedi. Uygulamadan 200 bin 919 esnaf ve sanatkarın yararlanabileceğini belirten Tüfenkci, böylece kooperatif ortağı esnaf ve sanatkarların 786 milyon lirayı bulan anapara borçlarının yeniden yapılandırılacağını kaydetti.

Şehitler unutulmadı

Tüfenkci, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit ve gazi olanlarımız ile 1 ve 2’nci derece yakınlarına da yapılandırma imkanı tanınacağını belirtti.

Ana para tutarı 800 milyon TL

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı açıklamada, kararın çok olumlu olduğunu belirterek, “TESKOMB’a borçlu esnafın ana para tutarı yaklaşık 800 milyon lira. Bu tutar yeniden yapılandırılacak” dedi. Palandöken, 240 milyon liralık temerrütün de silineceğini söyledi.

Sıra kredi kartlarında

Düzenlemeyle devletin de kazanacağını dile getiren Palandöken, esnafın vergi ve sosyal sigorta borçlarının bu şekilde ödeneceğini dile getirdi. Palandöken, konfeksiyon, gıda ve ayakkabı başta olmak üzere bütün esnafın düzenlemeden yararlanacağını vurgulayarak, “Esnafa özgüven gelir. Borcunu yapılandıran kredi alabilir” dedi.

Bundan sonraki adımı bankalardan beklediklerini dile getiren Palandöken, esnafın bankalara ödeyemediği kredi ve kredi kartı borçları olduğunu ifade ederek, “Bu borçlar da en kısa sürede yeniden yapılandırılmalı. 2010’deki küresel ekonomik kriz nedeniyle esnafın birçok bankaya olan kredi ve kredi kartı borçları yeniden yapılandırılmıştı. Bu da o dönemde ekonominin yeniden büyümesine ve canlanmasına büyük katkı sağlamıştı. Aynı uygulama yapılırsa etkisi çok büyük olur” dedi. Kredi kartlarında rahatlamaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Palandöken, kartlarda bir kereye mahsus yapılandırma yapılabileceğini ifade etti. Palandöken, “TESKOMB’un yaptığını bankalar da uygulayabilir. Bankalar da elini taşın altına sokmalı” dedi.