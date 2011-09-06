Bakan 100 tablonun peşinde

T24 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye’de müzeciliğin Avrupa standartlarına ulaşması için başlattıkları bir dizi çalışmayı anlattı. Kamu kurumlarına kayıtlı görünen 100 koleksiyon tablosunu hâlâ bulamadıklarından yakınan Günay, “Sinema, hat ve kitap müzesi” projeleri hakkında bilgi verdi.





Kayıp 100 tablumuzu hala arıyorum. Elini uzat, tabloyu al, öyle depolar vardı. Aslı diye fotokopi eser alınmış. Herakles heykeli ve çinilerimizi istedik. Yılmaz Güney müzesi yerine, sinema müzesi yapabiliriz. Diyarbakır’ı ibret müzesi yapmak istiyorum.





Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye’de müzeciliğin Avrupa standartlarına ulaşması için başlattıkları bir dizi çalışmayı anlattı. Kamu kurumlarına kayıtlı görünen 100 koleksiyon tablosunu hâlâ bulamadıklarından yakınan Günay, “Sinema, hat ve kitap müzesi” projeleri hakkında bilgi verdi.







Fotokopi eser alınmış

Müzelerin yıllarca ihmale uğradığını, geçmiş yıllarda tarumar edildiğini dile getiren Günay, “Orijinal diye alınan baskı tezhip eserler var. Asıllar fotokopi, fotokopiler asıl sanılmış” dedi.

Günay, şöyle devam etti:







100 tabloyu hâlâ arıyoruz





“Resim Heykel Müzesi yeni haliyle açılana kadar her hafta gittim. 100 civarında esere henüz ulaşamadık, hâlâ arıyorum. Bunların kayıtları var, ama nerede oldukları belli değil. MİT, Başbakanlık, TÜİK gibi kurumlardan tabloları topladık. Depolardan çıkartılan eserlerle birlikte sergilenen resim ve heykel sayısı 300’den 800’e çıktı.







Elini uzat, tabloyu al





Resim Heykel Müzesi’nin deposunun camında tel bile yoktu. Birisi elini camdan uzatıp, resim rulolarını alabilecek durumdaydı. Şimdi çelik tel yapıldı. Sergi mekânları 2 katına çıkartıldı. Kermes gibi etkinliklere son verildi. Onlar için müzeden ayrı mekân yaratıldı. Sadece burada değil, tüm müzelerde ciddi bir sayım yapıldı. Ufak tefek hırsızlıklar var, ama hiçbiri Uşak Müzesi’ndeki gibi büyük değil.







Depoları gezerim





Bakanlık görevine geldiğimde ilk iş, müze depolarına giderdim. Buraların kapılarının hiç açılmadığını görürdüm. Koku ve nemden içeri girilmezdi. Buralara çekidüzen verildi. Her gittiğim yerde depolara gittiğim için şimdi tüm depolar çok düzenli.







Sinema, kitap ve hat müzesi





Eşi Fatoş Güney’in Yılmaz Güney Müzesi talebi var. Biz özel müzelere izin veriyoruz, isterse özel müze kurabilir. Ama tek başına bir müze kurmak yerine bir sinema müzesi kurulmasından yanayız. Yılmaz Güney’den Ayhan Işık’a kadar herkes olur. Ben büyük bir hat ve kitap müzesi kurulmasından yanayım.







Diyarbakır için bekliyoruz





Diyarbakır Cezaevi henüz boşaltılmadı. Yeni cezaevi yapılana kadar bizim yapacak bir şeyimiz yok. Ben burada ibret müzesi yapmak istiyorum. Onun dışındaki mekânları değerlendiririz. Mesela İçkale’de, eski sıkıyönetim komutanlığının olduğu yerde bir müze yapıyoruz. Burası Türkiye’nin en büyük müzelerinden biri olacak. Ancak diğer mekânlar için cezaevinin boşaltılması gerekiyor.”







Çalıntı eser takibi



Günay, Louvre Müzesi’nde Ayasofya’nın bahçesindeki 2’nci Selim Türbesi ile Sevr Müzesi’ndeki 3’üncü Murat Türbesi’nden çalınan İznik Çinileri için Fransa hükümeti nezdinde girişimde bulunacaklarını açıkladı. Günay, alt kısmı Perge’de üst kısmı ABD’de bir müzede olan Herakles Heykeli’ni de talep ettiklerini söyledi. Günay, yakın dönemde Almanya’dan Hitit Baltası’nı getirdiklerini belirtti.





