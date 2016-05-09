Bakamadıkları engelli çocuğu 4 yıl boyunca demir kafese hapsetmişler!

Şanlıurfa'da beş çocuklu Güneş ailesinin 11 yaşındaki doğuştan işitme ve zihinsel engelli oğulları İbrahim Güneş, dört yıldır evin içine yapılan demir parmaklı kafese 4 yıl boyunca hapsedildi. Durumu öğrenen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin eşi Ayşe Ekinci'nin isteğiyle demir kafes odadan söküldü.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Hayati Harrani mahallesinde yaşayan işsiz işitme engelli baba Haşim ile Zeliha Güneş çiftinin doğuştan işitme ve zihinsel engelli çocukları İbrahim Güneş, çevreye zarar vermemesi gerekçesiyle dört yıldır ailesinin yaptırdığı demir kafese hapsedildi. Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Uysal ile Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin eşi Ayşe Ekinci’nin mahalle ziyaretleri sırasında komşularının yardımıyla yaptırılan demir kafeste tutulan küçük çocuğun durumundan haberdar oldu. Engelli çocuğun odadaki kafeste hapsedilmesi görüntüsü üzerine gözyaşlarına boğulan belediye yetkilileri, aileye yardım etmek için çalışma başlattı. Beş çocuklarından İbrahim’in dışında İsmail ve Zehra’nın da engelli olduğu, ailenin diğer çocukları Ahmet ve Ömer Güneş’in ise maddi imkansızlık nedeniyle okula gidemedikleri belirlendi.

Devlet tarafından sağlanan engelli maaşıyla yedi nüfuslu ailesini geçindirmeye çalışan işitme engelli baba Haşim Güneş, evinde bulunan bir yatakta eşi ve dört çocuğuyla birlikte kaldığını, engelli oğlu İbrahim’i ise demir parmaklı kafese kilitleyerek uyuduklarını söyledi.

Çocuğunu evde tek başına bırakmaktan çok korktuğunu, sürekli kendisine ve çevresine zarar verdiği için vicdanı el vermediği halde kafese koymaktan başka çaresi kalmadığını ifade eden anne Zeliha Güneş ise, şunları söyledi:

“Benim eşim ve üç çocuğum engelli. Maddi durumum iyi değil. Çocuğum işitme ve zihinsel engellidir. Ben iş yaptığım zaman buraya koyuyorum. İşimi bitirdikten sonra dışarı çıkarıyorum. Sürekli buraya koymuyorum. Elektrikle oynuyor. Elektriğin çarpmasından korkuyorum. Ekmek yapıyorum. O zaman buraya koyuyorum. Buraya koymadığım zaman elbiselerini çıkartıyor, evi dağıtıyor. Rahat durmuyor. Ben diğer çocuklarla ilgilendiğimde veya evin işini yaptığımda mecburen onu kafese tutmak zorunda kalıyorum. Bir anne çocuğunu kafese kapatması kadar büyük bir acı yoktur. Sağ olsun başkanımızın eşi evimize ziyarete geldi. Bize yardım edeceklerinin sözünü verdi. Allah onlardan razı olsun.”

Güneş ailesinin yaşadığı dram karşısında iki gündür uyuyamadığını ifade eden Eyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin eşi Ayşe Ekinci, küçük İbrahim’e oyuncaklar getirerek, onu sevindirmeye çalıştı. Ekinci ilk olarak odada bulunan kafesin sökülmesini beraberinde gelen personelden istedi. İnsanların çaresiz bir şekilde onur kırıcı bir durumda kalmasının üzüntüsünü yaşadığını belirten Ayşe Ekinci, “Sosyal sorumluk bilinciyle bizler, bu ailenin bütün temel ihtiyaçlarını ve gereçlerini yerine getirmek için çalışmalar başlattık. İbrahim’i ve kardeşlerini okula yazdırdık. Onlara her türlü desteği vermek için buradayız. İbrahim’in annesi çaresiz kalarak evladını bu şekilde muhafaza etmeye çalışıyor. Bizler ilk olarak İbrahim tedavi sürecini başlattık. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın” diye konuştu.