-BAK ŞU SIĞIRCIKLARIN YAPTIĞINA EDİRNE (A.A) - 26.11.2010 - Edirne'nin İpsala ilçesinde, tarlalardaki tohumları yemek için bölgeye gelen sığırcık sürüleri, 15 gündür elektrik kesintilerini neden oluyor. TREDAŞ İpsala İşletme Şefliği yetkilileri, 15 gündür İpsala merkez ve köylerinde yaşanan elektrik kesintilerinin, elektrik ana dağıtım tellerine konan kuş sürülerinin uyguladığı baskıdan kaynaklandığını söyledi. Tarlalardaki tohumları yemek amacıyla tarlaların olduğu bölgelere gelen sığırcıkların iletim telleri üzerinde dinlendiğini, konuş ve kalkışları sırasında da, bir çok telin kopmasına neden olduğunu belirten yetkililer, arızaların kısa sürede giderilmesine rağmen kuş sürülerinin farklı bölgelerde ve zamanlarda yeniden arızaya neden olabildikleri için kesintilerin zaman zaman uzadığını belirttiler. TREDAŞ görevlileri, ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını, önümüzdeki günlerde havaların mevsim normallerinin altına düşmesiyle sığırcıkların kendilerine daha sıcak bölgeler bulmak için göç etmesiyle, arızaların azalacağını tahmin ettiklerini söylediler. -''KESİNTİLER NEDENİYLE CİHAZLARIMIZ YANIYOR''- İpsala'dan Telekom Bayii işleten Mehmet Ok, son 15 gündür kesintiler nedeniyle işlerinin dahi aksadığını anlattı. Ok, kuşlarla ilgili bir çözümün derhal bulunmasını aksi taktirde ekonomik kayıpların artacağını ifade ederek, ''Yetkililer bu kesintilerin kuşlardan yaşandığını söylüyor. O zaman kuşlara bir önlem almaları gerekiyor. Kesintiler nedeniyle cihazlarımız yanıyor'' dedi. Yeni Karpuzlu beldesinden internet kafe işletmecisi Bayram Ergün ise kesintilerden dolayı işletmesinde birçok bilgisayarın ana kartlarının yandığını söyleyerek, maddi kayıplarının her geçen gün büyüdüğünü söyledi. İpsala'dan Emekli Öğretmen ve Edirne İl Genel Meclis Üyesi Necmi Sınır da, kendisinin de kesintiden dolayı buzdolabının arızalandığını ve mağdur olduğu kaydetti.