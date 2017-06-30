'Baın Özgürlüğü' panelini iptal eden organizasyon komitesi özür diledi

Koç Üniversitesi’nde 20-21 Temmuz’da düzenlenmesi planlanan ve iki ay önce kabul edilen iki makalenin sunumunun ‘siyaseten hassas’ oldukları gerekçesiyle reddedilmesi üzerine gündeme gelen çalıştay iptal edildi. Çalıştayı düzenleyecek Türk Politik Ekonomi Topluluğu’nun (TPES) Yürütme Kurulu ve 2017 Düzenleme Komitesi tarafından yapılan açıklamada,“Ortaya çıkan bu durum nedeniyle, bildirisi programdan çıkarılmış olan meslektaşlarımızdan, tüm çalıştay katılımcılarından ve kamuoyundan özür diler, çalıştayın iptal edildiğini bildiririz” denildi.

"Karar hatalı, her üyenin haberi yoktu"

Açıklamada, kararın tüm kurul üyelerine haber verilmeden alındığı savunularak şu ifadeler kullanıldı: “TPES Yürütme Kurulu ve Düzenleme Komitesi Üyeleri arasında yaşanan iletişim eksikliği sebebiyle kurulun tüm üyeleri haberdar edilmeksizin, uzlaşıyla karar alma ve uygulama süreçleri işletilemeden müdahale yöntemiyle uygulamaya geçirilmiş bu kararın hatalı olduğunu kabul ediyoruz. TPES Yürütme Kurulu ve Düzenleme Komitesi üyeleri olarak, bilimsel özgürlüğün korunmasının hepimizin önceliği olduğunu ifade etmek istiyoruz. Ortaya çıkan bu durum nedeniyle, bildirisi programdan çıkarılmış olan meslektaşlarımızdan, tüm çalıştay katılımcılarından ve kamuoyundan özür diler, çalıştayın iptal edildiğini bildiririz.”

Komite üyelerinden Alper Yağcı da, makalelerin reddedilmesi hakkında Twitter’dan yaptığı açıklamada “Kabul edilemez bir karardı, reddettik” tepkisini gösterdi.

Ne olmuştu?

Türkiye ve Latin Amerika karşılaştırmaları üzerine düzenlenecek çalıştay, akademisyenler Yasemin Yılmaz ile Orçun Selçuk’un iki ay önce sunum için kabul edilen makalelerinin ‘siyaseten hassas’ gerekçesiyle sonradan geri çevrilmesi üzerine tartışma yaratmıştı. Akademisyenlere e-mail üzerinden iletilen ret kararında, makalelerin ‘Türkiye’de akademik çalışma açısından aşırı uçtaki koşullar göz önünde bulundurulduğunda, çalıştaya katılan herkes için olası sonuçlar göz önünde bulundurularak program dışına alındığı’ belirtiliyordu.

Reddedilen makalesinde ‘Türkiye’de seçkinlerin hükümetle ilişkileri nedeniyle muhalif medya üzerindeki baskıya ses çıkarmadığını’ savunan Yılmaz, bu karara Facebook hesabından şu tepkiyi göstermişti:

“Akademik tezimi, beni en azından birkaç taslak yazmaktan kurtaracak şekilde doğruladıkları için organizatörlere teşekkür ederim. Türkiye’deki akademik ortamın aşırı uçtaki koşullar altında olduğu şüphe götürmez. Fakat otosansürle ve üniversite kapılarının arkasında basit bir tartışma yapmaktan korkan akademisyenlerle düzelmeyeceği de ortada. Konferansları korkular ve olası sonuçlara dair beklentiler üzerinden yeniden şekillendirmek, aşırı uçtaki statükoyu korumanın kesin bir yöntemidir.”