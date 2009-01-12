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Dünya

Bahşiş vermeyen vekili benzinle yaktı

Singapur'da akli dengesi bozuk bir kişi, kendisine bahşiş vermeyen milletvekilinin üzerine benzin dökerek yaktı

12 Ocak 2009 02:00

Singapur'da akli dengesi bozuk bir kişi, 'Ay Yeni Yılı' kutlamaları dolayısıyla geleneksel olarak verilen bahşişi alamadığı için bir milletvekilinin üzerine benzin dökerek yaktı.

The Straits Times gazetesi, 59 yaşındaki milletvekili Seng Han Thong'un saldırı sonucu başında, kollarında ve vücudunun üst kısımlarında oluşan yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını yazdı. Haberde, olay sırasında Seng'in yanında bulunan 69 yaşındaki bir toplum liderinin de yaralandığı belirtildi.

Gazeteye göre Seng'in, bir toplum merkezinde kalanlara, Çin toplumlarında Ay Yeni Yılı kutlamaları dolayısıyla geleneksel olarak kırmızı zarflar içinde verilen bahşişi dağıttığı sırada meydana gelen olayda, kendisine bahşiş verilmemesine kızan 70 yaşındaki Ong Kah Chua, milletvekilinin üstüne benzin döktükten sonra ateşe verdi.

Gazete, eski bir taksi sürücüsü olan ve birçok kez bir akıl hastanesinde tedavi gördüğü belirlenen Ong'un tutuklanarak, ciddi yaralanmaya neden olma suçundan mahkemeye sevk edildiğini duyurdu.

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