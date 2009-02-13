Bahşiş karşılığında cenaze yıkayıcılığı

Muğla'nın Köyceğiz İlçesi’nde, açılan cenaze yıkama kursları ilgi gördü. 15 günlük kursun sonunda, 15 kadın kursiyerden 10’u sertifikalarını aldı.



Tamamı ev kadınlarından oluşan kursiyerler, müftülüğün belirleyeceği camilerde görev alıp cenaze yıkayacak, hizmetleri karşılığında ise bahşiş alacak. Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Kılıç, ekonomik krizle birlikte cenaze yıkayıcılığına talebin arttığını, gelecek günlerde yeni kurs açmayı planladıklarını söyledi.



Son aylarda etkisini iyice hissettiren ekonomik kriz, farklı iş kapılarını gündeme getirdi. Aile bütçesine katkı sağlamak isteyen kadınlar cenaze yıkayıcılığı için kolları sıvadı. Muğla’nın Köyceğiz İlçesi’nde, Müftü Hüseyin Çekin’in talebiyle Halk Eğitim Merkezi tarafından geçen ocak ayında açılan ‘cenaze yıkayıcılığı’ kursuna katılan 15 kadından 10’u sertifikalarını aldı. 15 günlük kursun sonunda sertifikalı cenaze yıkayıcısı olan kadınlar, Köyceğiz Müftülüğü’nün belirleyeceği camilerde görev alacak. Kadınlara, hizmetleri karşılığında cenaze sahipleri tarafından bahşiş verilecek.



‘Önemli bir iş kolu olacak’



Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Kılıç, 2005 yılından bu yana 72 ayrı iş kolunda 719 kurs açıp 15 bin 365 kişiye sertifika verdiklerini anlatırken, “Köyceğiz turizmden yeterince faydalanamıyor. Kadınlarımız genelde evde oturuyor veya bağ bahçe işleriyle uğraşıyor. Gençlerimiz de iş bulmakta zorluk çekiyor. Bunları göz önüne alarak, tarımla ilgili tüm iş kolları, hayvancılık, güzel sanatlar, turizm ve spor gibi ana dalların yanı sıra birçok alanda eğitim verdik. Cenaze yıkama kursları da bunlardan birisi. Cenaze yıkama özellikle kadınlarımız için çok önemli bir iş kolu olacak. Ekonomik krizle birlikte cenaze yıkayıcılığına talep arttı. Gelecek günlerde yeni kurs açmayı planlıyoruz” dedi.



Cenaze yıkama derslerini veren imam 53 yaşındaki Gönül Şaşmaz da kadınların evde boş oturmaktan kendilerini ‘işe yaramaz’ gibi görmeye başladığını, aynı zamanda aile bütçelerine de katkı sağlamak amacıyla cenaze yıkayıcılığına ilgi gösterdiğini söyledi.

Köyceğiz Müftüsü Hüseyin Çekin ise mahremiyet konusunu dikkate alarak, kadın cenazelerinin nasıl yıkandığını kontrol edemediklerini, bu yüzden Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nden böyle bir kurs açılmasını istediklerini belirtti, “Artık cenazeler ehliyetli kişilerin elinde, kurallara ve usüllere uygun olarak yıkanacak. Hem de kadınlarımız harçlıklarını çıkaracak” dedi.



Cenaze nasıl yıkanır?



İmam Gönül Şaşmaz, cenazenin nasıl yıkanacağını ise şöyle anlattı: “Kişi öncelikle abdest alıp cenaze yıkamaya niyet eder. Cenazenin göğüs ile diz kapağı arasındaki bölge bir bez ile kapatılır. İlk olarak edep yerleri yıkanıp, namaz abdesti aldırılır. Sonrasında, başı yıkanır. Cenaze sağa ve sola çevrilerek yıkama sürdürülür. Hiç kuru yer kalmayıncaya kadar gerilen bezin altından yıkama işlemi tamamlanır. Durulanıp kurulandıktan sonra da kefene sarılır.”

