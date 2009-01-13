Bahşiş alamadı vekili yaktı

Akli dengesi bozuk bir kişi,
Ay Yeni Yılı kutlamaları dolayısıyla geleneksel olarak verilen bahşişi
alamadığı için bir milletvekilinin üzerine benzin dökerek yaktı.
The
Straits Times gazetesinin haberine göre olay şöyle gelişti:
Milletvekili Seng Han Thong (59) bir toplum merkezinde kalanlara, Ay
Yeni Yılı kutlamaları dolayısıyla geleneksel olarak kırmızı zarflar
içinde verilen bahşişi dağıtmaya başladı.
Bu sırada, kendisine bahşiş
verilmemesine kızan Ong Kah Chua(70), milletvekilinin üstüne benzin
döktükten sonra ateşe verdi. Başında, kollarında ve vücudunun üst
kısımlarında oluşan yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırılan
milletvekili tedaviye alındı.