Bahşiş alamadı vekili yaktı

Akli dengesi bozuk bir kişi, Ay Yeni Yılı kutlamaları dolayısıyla geleneksel olarak verilen bahşişi alamadığı için bir milletvekilinin üzerine benzin dökerek yaktı.



The Straits Times gazetesinin haberine göre olay şöyle gelişti: Milletvekili Seng Han Thong (59) bir toplum merkezinde kalanlara, Ay Yeni Yılı kutlamaları dolayısıyla geleneksel olarak kırmızı zarflar içinde verilen bahşişi dağıtmaya başladı.

Bu sırada, kendisine bahşiş verilmemesine kızan Ong Kah Chua(70), milletvekilinin üstüne benzin döktükten sonra ateşe verdi. Başında, kollarında ve vücudunun üst kısımlarında oluşan yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırılan milletvekili tedaviye alındı.

