-BAHREYN'DEN KAÇIŞ BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 16.03.2011 - Bahreyn'de yaşanan olaylar nedeniyle bu ülkede yaşayan Türklerden bazıları, İstanbul'a geldi. Gulf Air uçağıyla Atatürk Havalimanı'na gelen ve Bahreyn'de 7 yıldır kardeşiyle lokanta işleten Yusuf Kuzu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede kargaşanın hüküm sürdüğünü belirterek, ''Arabistan'dan gelen askerler hiç kimseyi tanımıyor. Karşı çıkanı kurşunluyor. Bizi de durdurdular, sorguya çektiler. Yerli yabancı ayrımı yapmadan insanları vuruyorlar. Bunları dünyadaki herkes duymalı'' dedi. Bahreyn'de olayların başlamasının ardından lokantasını kapattığını ve ülkeyi terk etmek için yüksek bilet ücreti ödediğini ifade ederek, şöyle konuştu: ''Ülkede olaylar, Suudi Arabistan'dan askerlerin gelmesiyle arttı. Halk, haklarının verilmesini istiyor. Şiiler bir evde 5-6 aile yaşıyor, Sünniler ise villalarda yaşıyor. Ülkede ayrımcılık var. Artık bu ülkeye dönmeyeceğim. Oradaki kardeşlerimizi Allah kurtarsın. Çok zor durumdalar. Yiyecek, içecekleri yok. Tüm dünyaya sesleniyorum, Bahreyn'deki insanlara sahip çıksınlar. Bir Müslüman bir Müslüman'a bunu yapar mı?'' Turistik gezi için eşiyle gittikleri Tayland'tan Bahreyn aktarmalı İstanbul'a gelen Ahmet Özkurt da ''Dün Bahreyn'e vardığımızda sokaklarda kimse yoktu, tanklar ve polisler vardı. Halk marketlere hücum etmiş durumda. Bir çatışmaya şahit olmadık, ama yol kenarlarında büyük taşlar var. Suudi Arabistan'dan gelen askerleri gördük. Dünkü çatışmalarda, 4 gösterici ve bir Suudi Arabistan askerinin öldüğü söyleniyor'' diye konuştu. Özkurt, ülkedeki yabancıların ülkeyi terk ettiğini anlattı. Gülden Özkurt da ülkede yaşanan olaylar nedeniyle endişelendiklerini belirterek, ''Sabah 7.30'da otelden çıkacaktık. Telefon geldi, yolların kapatıldığı söylendi, o yüzden otelden erken çıkmak zorunda kaldık. Bizden sonra uçuşlar sanırım iptal edilmiş'' dedi. Hakan Adamcıl da Bahreyn'de güvenlik nedeniyle otellerini değiştirdiklerini ifade ederek, ''Ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi, bizden sonra da uçuşların tamamen durdurulduğunu öğrendik'' diye konuştu. -MANAMA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI- Bahreyn ordusu, başkent Manama'nın büyük bir bölümünde sokağa çıkma yasağı ilan ederek, her türlü toplantı ve gösteriyi yasakladı. Bir askeri yetkili, gençlik hareketinin gösteri çağrısının ardından televizyondan yaptığı açıklamada, yerel saatle 16.00 ile 02.00 arasında (TSİ 15.00-03.00) İnci Meydanı kavşağına giden tüm ana yollarla, diplomatik bölgeye kadarki ticari bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti. Bahreyn'deki gençlik hareketi, bugün Manama'nın tüm varoşlarından Budaya Sokağına doğru büyük bir gösteri yürüyüşü düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu. "14 Şubat Gençleri" adlı grup, cep telefonlarına gönderilen mesajla yaptığı çağrıda, protestonun yerel saatle 15.30'da başlayacağını duyurmuştu.