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Dünya

BAHREYN'DEKİ GÖSTERİLERDE YİNE KAN AKTI MANAMA (A.A)

17 Şubat 2011 11:04

-BAHREYN'DEKİ GÖSTERİLERDE YİNE KAN AKTI MANAMA (A.A) - 17.02.2011 - Halkın çoğunluğunu Şiilerin oluşturduğu Bahreyn'de polisin göstericilere müdahalesinde 3 kişi öldü. Görgü tanıkları, başkent Manama'nın merkezindeki İnci Meydanı'nda polisin göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale ettiğini, 3 kişinin öldüğünü belirtti. Muhalefet hareketi El Vefak'ın sözcüsü de 10'u ağır olmak üzere 50 kişinin yaralandığını söyledi. Bu ölümlerle küçük Körfez krallığında pazartesi günü başlayan hükümet karşıtı gösterilerin bastırılması sırasında ölenlerin sayısı 5'e çıktı. Göstericilerin Kahire'deki halk isyanının merkez üssünden esinlenerek, "Tahrir Meydanı" adını verdikleri İnci Meydanı'nda binlerce kişi toplandı. Bahreynli polislerin gece meydanda kamp kuran göstericilere saldırdığı ve onları dağıttığı belirtildi.

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