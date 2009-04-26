Bahreyn'de zafer Button'ın



Formula 1'de Bahreyn Grand Prix'sini, Brawn GP'nin pilotu Jenson Button kazandı. Başkent Manama'daki yarışa dördüncü sırada başlayan Button, Sebastian Vettel ve Jarno Trulli'yi geride bırakarak yarışı lider tamamladı.



Formula 1’de sezonun dördüncü yarışı olan Bahreyn Grand Prix’sini, Brawn GP’nin İngiliz pilotu Jenson Button kazandı.



Bahreyn'in başkenti Manama'daki 5.412 kilometre uzunluğundaki Sakhir Pisti'nde 57 tur üzerinden yapılan yarışa dördüncü sırada başlayan Button, 1 saat 31 dakika 48.182 saniyede tamamladığı yarışta zafere uzandı. Bu sezonki üçüncü birinciliğini elde eden Button, Avustralya ve Malezya Grand Prixlerinin de galibi olmuştu.



Çin Grand Prix'sinde birinci olan, geçen yılki İtalya Grand Prix'sindeki birinciliğiyle de Formula 1 tarihinin en genç yarış kazanan pilotu ilan edilen Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel de ikinci oldu ve kariyerindeki üçüncü grand prix galibiyetine ulaştı.



Yarışa ilk sırada (Pole position) başlayan İtalyan pilot Jarno Trulli de takımı Toyota'ya üçüncülük getirdi.



Yarışa 5. sırada başlayan, geçen sezonun şampiyonu McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton dördüncülükle yetinirken, Brawn GP'nin Brezilyalı pilotu Rubens Barrichello da mücadeleyi beşinci sırada bitirdi.



Fin pilot Kimi Raikkonen'in altıncı olup, takımı Ferrari'ye ilk puanını getirdiği yarışta, Toyota'nın Alman pilotu Timo Glock yedincilikte, iki dünya şampiyonluğu bulunan, Renault'nun İspanyol pilotu Fernando Alonso da sekizincilikte kaldı. Markalar klasmanında, Brawn GP 50 puanla birinciliğini sürdürdü.



