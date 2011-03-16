Bahreyn'de protestoculara karşı büyük operasyon

T24 - Bahreyn'de hükümet karşıtı gösterilerin merkezindeki İnci Meydanı'nda protestoculara karşı tank, gözyaşartıcı gaz, tazyikli su ve helikopterlerle operasyon düzenlendi. Protestocular başkent Manama'nın göbeğindeki meydanda haftalardır kamp kurmuştu.



Güvenlik güçlerinin göstericilere karşı canlı mermi de kullandığı haberleri geliyor.

Muhalif hareketin bir lideri BBC'ye yüzlerce kişinin yaralandığını ve en az beş kişinin öldüğünü söyledi; ancak bu rakam henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.



Bahreyn'deki Sünni iktidar, çoğunlukla Şiilerden oluşan protestoculara karşı olağanüstü hal ilan etmiş ve Suudi Arabistan ordusundan yardım istemişti.



Bahreyn muhalefetinin sözcüsü, İnci Meydanı'nın savaş alanına döndüğünü söyledi. Muhalif milletvekili Abdül Celil Halil, Reuters haber ajansının aktardığına göre, ''Yapılan, savaşlarda bile meydana gelmez. Kabul edilemez bir durum.'' diyerek tepki verdi. İnci Meydanı'ndaki operasyonda Bahreyn güvenlik güçlerinin yanında Suudi askerlerin de yer alıp almadığı açıklık kazanmadı.



BBC'ye konuşan doktorlar, Manama'nın ana hastanesine giriş çıkışların güvenlik güçlerince yasaklandığını ve hastane personelinin tehdit edildiğini söylediler.Gelen haberlere göre yaralılar ev ve camilerde tedavi edilmeye çalışılıyor. Kral Halife, Bahreyn'de üç ay süreli olağanüstü hal ilan ettiğini dün açıklamıştı. Başkent Manama'daki BBC muhabiri, İnci Meydanı'na barikatlar kurarak kendilerini korumak isteyen protestocuların güvenlik güçlerinin karşısında direnemediğini bildiriyor.



AFP haber ajansı, Bahreyn borsasında işlemlerin geçici süre durdurulduğunu haber veriyor.





