Bahreyn'de pole pozisyonu Vettel'in

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Olaylı 2009 sezonunun ardından ondan daha heyecanlı geçecek gibi görünen 2010 sezonu başladı. Kritik kural değişiklikleri ve el değiştiren birçok takımla şimdiden bilinmezlik içinde olan F1'in Bahreyni'deki ilk pole pozisyonuna Alman pilot Vettel sahip oldu. 2009'daki başarılı grafiğini yukarı çekmeye çalışan Vettel, rakiplerine bu sezon için göz dağı verdi. Ferrari'den Massa ve yeni transfer Alonso genç pilottan 25 puanı almaya çalışacaklar.Son iki sezonun şampiyonlarını bünyesinde bulunduran Mclaren Mercedes takımı dördüncülük ve sekizincilikle yetinmek zorunda kaldı. F1 tarihinin en başarılı pilotu Schumacher 3 sene sonra döndüğü Formula 1'de yedincilik elde etti ve hâlâ korkulması gereken bir rakip olduğunun sinyallerini verdi.Bu sezon yeni katılan HTR-Cosworth, Virgin ve Lotus takımlarının henüz çok yol kat etmeye ihtiyaçları var. Üç takımın pilotu da ilk sıralama bölümünde elendi ve onlar için kötü olansa en iyi zamanlara bakıldığında 10 saniyelik bir geliştirmeye ihtiyaç duymaktalar. Çok kısa sürede, elektronik ortamda araçların tasarlandığı düşünülürse bu sezon için üç takımın da büyük beklentilere kapılmayacağını söylemek mümkün... Bu sezon en büyük sıçramayı yapmış takım Force India gibi görünüyor. 2008'de son sıraların takımı olan, 2009'da büyük şanssızlıklarla daha fazla puan alma şansını kaçıran Force India, 2010'da yer yer mücadeleye katılacak gibi görünüyor.Efsane "Schumi"nin dışında gözler, 1994 yılında İtalya'da gerçekleştirilen San Marino GP'sinde feci bir kaza sonrası hayatını kaybeden bir başka efsane pilot Ayrton Senna'nın yeğeni Bruno Senna'nın da üzerinde olacak. HTR-Cosworth takımı adına yarışacak 27 yaşındaki Bruno Senna ilk kez yarışacağı Formula 1'de Bahreyn GP'sine 23. sıradan başlayacak.Bahreyn'deki yarış Avrupa bölümüne kadar neler olacağını bize gösterecek. Yarış sırasında yakıt ikmalinin kaldırılması, araç tasarımlarının ağırlıklara uydurulmak için kırpılması gibi yapısal değişikliklerin piste nasıl yansıyacağını göreceğiz.Haber: Can Barış Çevik (MİHA)