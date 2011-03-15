Bahreyn'de olağan üstü hâl ilan edildi

T24

1000 Suudi askeri Bahreyn'e girdi

Tahran büyükelçisini geri çağırdı

Muhalefetten bir milletvekili, Şiilerin yaşadığı Sitre'de meydana gelen çatışmada başından yaralanan bir kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Milletvekili, ayrıntılı bilgi vermediği çatışmada yaralananlar olduğunu da kaydetti.Bahreyn, İran'ın, Körfez ülkelerinin özellikle Suudi Arabistan'ın güvenlik güçlerinin ülkeye konuşlandırılmasına yönelik eleştirilerini protesto için Tahran'daki büyükelçisini geri çağırdı.Bahreyn Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Hamid El Amir, İran'ın eleştirilerini uzunca gündeme getirdikten ve kınadıktan sonra, "Tahran'daki Bahreyn büyükelçisi danışmalarda bulunmak üzere geri çağrıldı" dedi.Bahreynli yetkili, İran'ın açıklamalarını içişlerine müdahale olarak niteledi ve bölge güvenliğine tehdit gördüklerini söyledi.İran, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin Bahreyn'e güvenlik kuvveti göndermesini, Suudi Arabistan ve İsviçre (İran'daki Amerikan çıkarlarının temsilcisi) büyükelçileri ile Bahreyn maslahatgüzarını dışişleri bakanlığına çağırarak protesto etmişti.İranlı yetkililer, Suudi kuvvetlerinin Bahreyn'e girmesinin her şeyden önce bu ülkedeki durumu zorlaştıracağını ve Bahreyn'deki iç krizi bölgesel bir krize çevireceğini savunuyorlar.