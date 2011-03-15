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Dünya

Bahreyn'de olağan üstü hâl ilan edildi

Bahreyn'de polisle göstericiler arasında çıkan çatışmada bir kişinin öldüğü bildirildi.

15 Mart 2011 02:00

T24 - Hükümet karşıtı protestoların bir türlü dinmek bilmediği Bahreyn’de, hükümet karşıtı gösterilerin bastırılması için Suudi Arabistan’dan yardım isteyen hükümet, olağanüstü hal ilan etti. Polisle göstericiler arasında çıkan çatışmada bir kişinin öldüğü bildirildi.

1000 Suudi askeri Bahreyn'e girdi



Muhalefetten bir milletvekili, Şiilerin yaşadığı Sitre'de meydana gelen çatışmada başından yaralanan bir kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Milletvekili, ayrıntılı bilgi vermediği çatışmada yaralananlar olduğunu da kaydetti.


Tahran büyükelçisini geri çağırdı

Bahreyn, İran'ın, Körfez ülkelerinin özellikle Suudi Arabistan'ın güvenlik güçlerinin ülkeye konuşlandırılmasına yönelik eleştirilerini protesto için Tahran'daki büyükelçisini geri çağırdı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Hamid El Amir, İran'ın eleştirilerini uzunca gündeme getirdikten ve kınadıktan sonra, "Tahran'daki Bahreyn büyükelçisi danışmalarda bulunmak üzere geri çağrıldı" dedi.

Bahreynli yetkili, İran'ın açıklamalarını içişlerine müdahale olarak niteledi ve bölge güvenliğine tehdit gördüklerini söyledi.

İran, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin Bahreyn'e güvenlik kuvveti göndermesini, Suudi Arabistan ve İsviçre (İran'daki Amerikan çıkarlarının temsilcisi) büyükelçileri ile Bahreyn maslahatgüzarını dışişleri bakanlığına çağırarak protesto etmişti.

İranlı yetkililer, Suudi kuvvetlerinin Bahreyn'e girmesinin her şeyden önce bu ülkedeki durumu zorlaştıracağını ve Bahreyn'deki iç krizi bölgesel bir krize çevireceğini savunuyorlar.


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