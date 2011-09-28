-Bahreyn'de muhaliflerin hapis cezaları onandı MANAMA (A.A) - 28.09.2011 - Bahreyn'de özel güvenlik mahkemesi, çeşitli hapis cezalarına çarptırılan 21 muhalif hakkındaki kararı onayladı. Hapis cezasına çarptırılan muhalifler arasında ülkenin önde gelen siyasetçileri de bulunuyor. Bu kişilerden 8'i ömür boyu hapis cezası almıştı. Bahreyn resmi haber ajansı, haziran ayında verilen mahkumiyet kararlarının bugün onaylandığını duyurdu. Uluslararası insan hakları örgütleri mahkeme kararını kınadı. Muhalifler, yönetimi elinde bulunduran Sünni kraliyet ailesini devirmeye çalışmakla suçlanıyordu. Bahreyn'de çoğunluktaki Şiilerin yönetimi protesto ettikleri gösteriler şubat ayında başlamıştı. Gösterilerde bugüne kadar yüzlerce kişinin tutuklandığı belirtiliyor.