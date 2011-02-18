Bahreyn'de cenaze yürüyüşlerine binlerce kişi katıldı



T24- Bahreyn'de dün güvenlik güçlerinin baskını sırasında öldürülen protestocular için düzenlenen cenazelere katılanlar, hükümet aleyhtarı pankartlar taşıyor ve sloganlar atıyor.

BCC Türkçe'de yayımlanan haber göre, bazı göstericilerin "değişim sağlanması yolunda ölmeye hazır olduklarını" söyledikleri aktarılıyor.

Bahreyn'de dün gösteri yasağı getirilmiş olmasına rağmen, bugün yönetim yanlısı bir gösteri de yapılması bekleniyor.



Başkent Manama'nın kilit noktalarında tanklar yerleştirilmiş durumda.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, güvenliğin sağlanabilmesi için askerlerin "her türlü önlemi alacaklarını" kaydetti.

Manama'da bulunan BBC muhabiri Caroline Hawley, dünkü polis baskını sırasında öldürülen biri 50, diğer 20 yaşlarında olan iki kişinin cenazelerinin, başkentin gökdelenler yükselen varlıklı finans merkezinden çok uzakta, yoksul bir Şii mahallesinde kaldırıldığını anlatıyor.



Kırmızı beyaz Bahreyn bayrağına sarılı tabutlar, arazi taşıtlarına konarak sokaklardan geçirilmekte.

Sabah saatleri boyunca cenazeye katılan kalabalıkların arttığı ve protestocuların "Suçlu çete yargıya" ve "Adalet, özgürlük ve anayasal monarşi" şeklinde sloganlar arttıkları belirtiliyor.

Bazı göstericilerin Kraliyet ailesinin uzaklaştırılması çağrısında da bulunduğu gözleniyor.

Reuters haber Ajansının bildirdiğine göre, dünkü baskında ölenlerden birinin ağabeyi olan Ahmed Makki Ebu Taki, "Önce Başbakanın görevi bırakmasını istiyorduk ama şimdi hanedanın uzaklaşmasını istiyoruz." dedi.

Seyid adlı bir protestocu da, bu sabah saatlerinde BBC televizyonuna yaptığı açıklamada "Şiddet yaşanacak, çatışmalar olacak" demişti. Seyid, kişisel güvenliğinden duyduğu kaygıyı dile getirerek, "Bahreyn karanlık bir tünele giriyor. Yetkililer benim adımı öğrenirse işimi, hayatımı kaybederim." diye konuşmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Bahreyn hükümetine itidal çağrısı yaptı.

Clinton, Bahreyn Dışişleri Bakanına, bugünkü Cuma namazı ve ölenlerin cenazeleri sırasında, protestoların barışçıl bir ortamda yapılmasına gayret gösterilmesi gerektiğini de söyledi.

Arap dünyasının en küçük ülkelerinden Bahreyn, ABD donanmasının bölgede kilit öneme sahip 5. Filosuna ev sahipliği yapıyor.



Çoğunluğu Şii olan ülke Sünni bir iktidar tarafından yönetiliyor ve Şiiler, ayrımcılığa uğradıklarını savunuyorlar.