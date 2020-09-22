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Dünya

Bahreyn ve BAE'nin İsrail'le ilişkileri normalleştirme kararı almasının ardından Filistin, Arap Birliği oturumlarına başkanlık etmeyeceğini duyurdu

22 Eylül 2020 14:35

T24 Dış Haberler

Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almasına tepki gösteren Filistin, Arap Birliği oturumlarına başkanlık etmeyi bırakacağını duyurdu.

Filistin, önümüzdeki 6 ay boyunca Arap Birliği'ne başkanlık yapacaktı ancak Dışişleri Bakanı Riyad el- Maliki pozisyonu artık istemediklerini ifade etti.

Maliki, "Mevcut dönemde Filistin birliğin dışişleri bakanları konseyine liderlik etme hakkından feragat etme kararı aldı. Araplar İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek için koşuştururken bizim başkan olmamız onurlu bir durum değil" dedi.

Bahreyn ve BAE, geçen hafta ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'da İsrail'le ilişkilerini normalleştiren anlaşmaya imza attı. Maliki, açıklamalarında Bahreyn ve BAE'den direkt olarak bahsetmedi.

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