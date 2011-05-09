Bahreyn, Şiilere ait altmış camiyi yerle bir etti!

T24 - Bahreyn’de Şii isyanını bir türlü bastıramayan Sünni yönetimin, en az 60 Şii camisini yerle bir ettiği ortaya çıktı. ‘Kaçak yapıldığı’ için yıkıldığı iddia edilen bu ibadethaneler arasında, 400 yıllık bir cami de bulunuyor.



Körfez ülkesi Bahreyn’de nüfusun çoğunluğunu oluşturan Şiilerin şubattan beri süren gösterilerini bastıramayan Sünni monarşi, protestocuların buluşma yerleri haline gelen camileri yıkıyor. Gece yarısı polis ve ordu koruması altındaki buldozerlerle köy köy dolaşan rejim güçleri bugüne dek 60 camiyi yerle bir etti.





Köy 4 bin, cami 400 yıllık



“Bahreyn’deki 600 ibadethanenin sadece yüzde 10’u yıkıldı” diyen Adalet ve İslami İlişkiler Bakanı Halid ben Ali el Halifa, yıkılan camilerin ‘kaçak ve yasadışı binalar’ olduğunu savundu. Ancak bu camiler arasında tarihi M.Ö. 2000’e dayanan Aali köyündeki 400 yıllık Emir Muhammed Braighi Camisi, Sitra’daki 100 yıllık Şeyh Aaabed Camisi ve Nuvaidrat’daki Mo’men Camisi de bulunuyor. Washington merkezli McClatchey Gazetecilik Grubu’nun görüştüğü bir Aali sakini de, hükümetin birkaç yıl önce Emir Muhammed Braighi Camisi’ni korumak için otoyol inşaatı planlarını değiştirdiğini söyledi. McClatchey’nin tarihi ve hâlâ sağlam olan bir ibadethanenin yıkılmasının Bahreyn’de suç teşkil edip etmediğini sorması üzerine Halifa, “Yanlışlık yapıldığı kanıtlanırsa aynı binanın daha sağlamı yapılacaktır” dedi. Halifa, “Yıkımlar yasalsa niye gece yapılıyor?” sorusuna da, “İnsanları kırmamaya çalışıyoruz” yanıtını verdi.





‘Olağanüstü hal kalkıyor’



Başkent Manama’da kraliyet ailesinden reform talebiyle başlayan gösterileri bastırmak için gizli mahkemelerde protestocular idam ediliyor, yaralıların tedavisini önlemek adına doktorlar tutuklanıyor, öğrenciler, öğretmenler ve muhalif politikacılar hapse atılıyor. Tek muhalif gazete kapatılırken gazeteciler tutuklanıyor. Buna rağmen isyan bastırılamazken, dün de aralarında muhalif liderlerinin bulunduğu 21 kişi daha hükümeti devirmeye çalışma suçuyla mahkemeye çıkarıldı. Resmi haber ajansı BNA ise dün, haftalardır süren hükümet karşıtı protestolar üzerine mart ortasından beri uygulanan olağanüstü halin 1 Haziran’da kaldırılacağını duyurdu.

ABD’nin, Libya ve Suriye’nin aksine Bahreyn’deki şiddete tepkisiz kalması dikkat çekiyor. Bahreyn ABD’nin 5. Filosu’na ev sahipliği yapıyor.





Sünni monarşinin yıktığı bazı camiler



1- Salamabad: Neredeyse 100 yıllık olan Sadık Camisi yıkıldı.

2- Aali: 400 yıllık Emir Muhammed Buraighi Camisi yerle bir oldu.

3- NUvaidrat: En az 10 cami yıkıldı.

4- Sitra: 100 yıllık Şeyh Aabed Camisi yıkıldı.





Bahreyn nüfusunun yüzde 70’i Şii.



İran’ın Safevi hanedenı, Portekizlileri 1602’de Bahreyn’den atarak Şiiliği ülkenin resmi dini ilan etmişti. Bahreyn, 1797’den beri de Sünni Halifa hanedanın yönetiminde.





