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Dünya

Bahreyn: İran tehdidine karşı İsrail'in yanındayız

03 Aralık 2020 19:01

Bahreyn Ticaret Bakanı Zayid ez-Zeyyani, "İran tehdidine karşı insanlık ve insanlık değerleri için İsrail ile aynı cephedeyiz" dedi.

Zeyyani, İsrail'in Kanal 11 televizyonuna verdiği demeçte, "İran tehdidine karşı insanlık ve insanlık değerleri için İsrail ile aynı cephedeyiz" ifadelerini kullandı. İran'a karşı İsrail ile iş birliği konusundaki soruyu ise Zeyyani, "Bahreyn, güvenlik dahil dost ülkelerle koordinasyon halinde" şeklinde cevapladı.

Zeyyani ve beraberindeki heyet, resmi temaslar kapsamında 1 Aralık'ta İsrail’e gelmişti. ​​​​​​​İsrail ile Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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