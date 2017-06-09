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Dünya

Bahreyn Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Erdoğan krizin diyalogla çözülmesi için telefon diplomasisi de başlatmıştı

09 Haziran 2017 19:01

Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed el Halife'nin bugün Ankara'ya geleceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında bakanın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile de görüşeceği ve görüşmelerde bölgedeki son gelişmelerin ele alınacağı kaydedildi.

Bahreyn, hafta başında Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıklayan Körfez ülkeleri arasında yer alıyor.

Erdoğan Katar'a yönelik yaptırımları doğru bulmadıklarını ve Türkiye'nin Katar'la ilişkilerini geliştirerek sürdüreceğini açıklamıştı. 

Erdoğan krizin diyalogla çözülmesi için telefon diplomasisi de başlatmıştı.

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