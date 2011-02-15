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Dünya

BAHREYN DE KARIŞTI: 2 ÖLÜ DUBAİ (A.A)

15 Şubat 2011 12:00

-BAHREYN DE KARIŞTI: 2 ÖLÜ  DUBAİ (A.A) - 15.02.2011 - Bahreyn'de polisin, ülkede dün düzenlenen protesto gösterilerinde ölen bir eylemcinin cenaze töreni için bir araya gelen kalabalığa müdahale etmesi sonucu bir kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Selmaniye Tıp kompleksinde görev yapan sağlık yetkilileri, hastanenin otoparkında çıkan çatışmada saçmayla vurulan 31 yaşındaki genç adamın öldüğünü bildirdi. Olayın, Batının stratejik müttefiki Bahreyn'deki hükümet karşıtı protestoları alevlendirebileceği kaydediliyor.

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