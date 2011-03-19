-BAHİSLERDE "KIRMIZI KART" SORUN OLDU ANKARA (A.A) - 19.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan derbi maçta Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı 2-1 yendiği maç sonrasında, Milan Baros'un maç bittikten sonra gördüğü kırmızı kart bahisçiler arasında sorun oldu. Karşılaşmanın bitiminin ardından Baros, maçın hakemi Fırat Aydınus ile girdiği diyalog sonrasında kırmızı kart görmüştü. ''Bilyoner.com'' adlı internet sitesinde, ''Bu maçta kırmızı kart olur mu'' şeklindeki bahis oynayanların ücretlerini alıp, alamayacakları tartışılmaya başlandı. Bununla ilgili kararın da 21 Mart Pazartesi günü resmi olarak açıklanacağı bildirildi. Konuyla ilgili Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan bilgi istendiği ve teşkilatın pazartesi günü gerekli bilgiyi vereceği öğrenildi. Konuyla ilgili olarak teşkilat yetkililerinden alınan bilgiye göre, bahislerle ilgili, ''Bir futbol karşılaşmasında toplam kart (sarı ya da kırmızı) sayısı veya toplam penaltı sayısı risk yönetimi tarafından resmi olarak ilan edilen ve karşılaşmanın normal süresinin bitiminde (hakem tarafından sakatlık ve diğer duraklamalar dolayısıyla ilave edilen süre dahil olmak üzere) elde edilen sonuca dayanan her iki takıma verilen kartların (sarı ya da kırmızı) toplamı veya penaltıların toplamını ifade eder. Uzatma süresi ve penaltı vuruşları bu bahislerde dikkate alınmaz'' şeklinde bir madde bulunduğu bu nedenle de sözkonusu bahisçilerin herhangi bir kazançlarının olamayacağı belirtildi.