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Spor

Bahisçilerin favorisi Barça

İspanya'da faaliyet gösteren bir bahis şirketi, La Liga'da fırtına gibi esen Barcelona'yı şimdiden şampiyon ilan etti.

28 Ocak 2009 02:00


İspanya'da faaliyet gösteren bir bahis şirketi, La Liga'da fırtına gibi esen Barcelona'yı şimdiden şampiyon ilan etti. Şirket, sezon başında Katalan ekibinin şampiyonluğuna oynayanlara, ligin bitimine 18 hafta kala paralarını ödemeye başladı.

La Liga'da Real Madrid, 20. hafta sonunda 12 puan gerisinde kaldığı Barcelona'yı yakalayacağına hala inanıyor. Ancak aynı inancı paylaşmayan bir bahis şirketi, sezon başında Barcelona'nın şampiyonluğuna oynayanlara şimdiden paralarını dağıtmaya başladı bile...

NtvSpor'un haberine göre; şirket, sezonun bitimine 18 hafta kala yaptığı açıklamada, "İspanya'da şampiyonluk yarışının sona erdiğine inanıyoruz. Sezon başında Barcelona'nın şampiyon olacağına inanan müşterilerimize paraları ödenmeye başlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Sezon başında Real Madrid'i favori gösteren şirket, başkent ekibinin şampiyonluğuna 1'e 1.7, Barcelona'nın şampiyonluğuna ise 1'e 2.35 veriyordu.

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