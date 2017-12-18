'Bahis tüyosu' bahanesiyle dolandırıldı

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ\'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan A.Ö., bahis oynamak için tüyo aldığı kişi tarafından dolandırıldığını iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı\'na başvuran A.Ö., sosyal medya hesabı üzerinden tanıştığı G.B.\'nin maç tüyosu verme karşılığında kendisinden 100 lira istediğini ve kendisinin de bu parayı şüphelinin banka hesabına yatırdığını söyledi. Kendisine verilen tüyolarla bahis yapan A.Ö., iddiaya göre, 11 Ekim\'de 25 bin 800 lira kazandı. Hesap kullanıcısı tarafından A.Ö.\'ye bu parayı alabilmesi için yüzde 10\'luk kısmını nakit olarak yatırması gerektiği söylendi. A.Ö. bunun üzerine kendisine verilen hesaba 2 bin 800 TL yatırdı, ancak 4 bin 430 TL daha yatırması gerektiği söylendi. Bu parayı da yine aynı kişinin hesabına yatıran A.Ö., kazandığı parayı ise alamadı. Bunun üzerine A.Ö., toplam 7 bin 230 lira dolandırıldığını iddia ederek şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.