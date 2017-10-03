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Bahis oynatan işyerlerine baskın: 5 gözaltı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde polis tarafından, yasa dışı bahis oynatılan işyerine baskın yapıldı, 5 kişi gözaltına alındı

03 Ekim 2017 14:38

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Darıca İlçesi\'nde polis tarafından, yasa dışı bahis oynatılan işyerine baskın yapıldı, 5 kişi gözaltına alındı. Polis operasyonda 18 bin 865 lira ile 4 bilgisayar ve 5 cep telefonuna el koydu.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü yası dışı bahis oynatan işyerlerine yönelik il genelinde 96 polis ile operasyon düzenledi. 173 işyeri denetlenirken, Karamürsel\'de filtre programı kullanmayan bir işyerini işleten kişi hakkında tutanak tutuldu. Darıca\'da düzenlenen operasyonda ise yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen işyerinde bahsi organize ettikleri belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramada yasa dışı bahis parası olduğu belirlenen 18 bin 865 TL ile 4 bilgisayar ve 5 cep telefonuna el konuldu. İşyerinde yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 8 kişi hakkında ise idari para cezası uygulanmak üzere tutanak tutuldu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma devam ediyor.

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