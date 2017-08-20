Bahçesini sulamak isterken akıma kapılıp öldü

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA) - MERSİN’in Anamur İlçesi’nde, bahçesini sulamak isteyen 55 yaşındaki Cemal Batır, elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye bağlı Kalınören Mahallesi\'nde meydana geldi. Bahçe sulamak amacı ile dinamoyu çalıştırmak için evinin önündeki elektrik dinamosuna doğru yönelen 6 çocuk babası Batır, bir süre sonra yakınları tarafından su kanalında yatar halde bulundu.Hastaneye kaldırılan Batır yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği üzerinde durulan Batır’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Ölüm raporu hazırlanan Batır\'ın, dinamo kaçağındaki elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.



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