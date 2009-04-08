Bahçesinde farklı güzellik arayanlara

Çarkıfelek çiçeği bahçenize güzel bir görünüm sağlarken sağlığınıza katkıda da bulunuyor.Baharın renkli armağanı çarkıfelek, görüntüsünün yanı sıra çok da eğlenceli.



Bir çocuk var hepimizin içinde... Doğanın sunduğu bir oyuncak ister misiniz? Çarkıfelek Passiflora, görüntüsünün yanı sıra çok da eğlenceli. Yüksek bir yerden bırakın aşağıya, döne döne insin. Başınızı döndürerek.



Sevgisini göstermekten hiç kaçınmaz çarkıfelek. Sevdiyse yerini, koruduysanız soğuktan, sarılıverir bahçenize. Pek de güzeldir. Güldü mü içinizi ısıtır. Bahçesinde farklı bir güzellik arayanlar için, evbahçe dergisi çarkıfelek çiçeğini tanıtıyor.



Çarkıfelek Passiflora



Bu güzel çiçeği yakından tanımaya ne dersiniz? Kimmiş? Kimlerdenmiş? Neyi sever? Huyu, suyu nasıldır? Biz onu iyi bilelim de, yabancılık hissetmesin bahçede, çiçek çiçek olsun çabucak!



■ Çarkıfelekgiller Passifloraceae ailesinin üyesidir.

■ Anavatanı, Orta ve Güney Amerika’dır.

■ Tropik bölge çiçeğidir. Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde yetiştirmeye uygundur.

■ Uygun iklimlerde meyve de verir.

■ Sıfır derecenin altı onun için tehlikelidir. Korunmak ister.

■ Fırıldak otu ve saat çiçeği olarak da bilinir.

■ Tırmanıcı, otsu bir bitkidir, çok yıllıktır.

■ Çiçekleri; beyaz, kırmızı, pembe, mor olabilir.

■ Yapraklarının üst yüzeyi hafif tüylüdür.

■ Gösterişlidir. Farkını ortaya koyar.

■ Herkesi etkilemeyi bilir.

■ 400’e yakın türü vardır.



Mart-nisan aylarında dikebilirsiniz



■ İçinde bulunduğu saksıdan biraz daha büyük bir çukur açın.

■ Güneş görmesine dikkat edin.

■ Çukura ponza taşı, torf ve gübre karışımı ekleyin.

■ Duvara yakın dikerseniz sarılmasını kolaylaştırırsınız. Pergolalarda kullanmaya da elverişlidir.

■ Can suyunu vermeyi ihmal etmeyin!



Canı ne ister?



■ Geçirgen toprakta sağlıklı gelişim gösterir.

■ Sıfır derecenin altında korunmak ister.

■ Toprağını nemli kalacak şekilde, kontrol ederek sulayın.

■ Kış aylarını sera gibi, kapalı bir mekânda geçirmesini sağlarsanız, onu mutlu ederseniz.

■ Çiçeklenme döneminden sonra şekil vererek budamasını yapın.

■ Üç, altı metreye kadar boylanacak.

■ Ayda iki kez çiçek besini verin. Daha bir güzelleşecek.

■ İlkbaharda toprağını çapalayın ve gübreleyin. Ardından da üzerini funda yaprağıyla kapatın.

■ Çiçeklerinden elde ettiğiniz tohumları ilkbaharda ekerseniz ya da yarı odunsu dallarından çelik alıp dikerseniz bebek çarkıfelekler üretirsiniz.



Peki ya faydaları?



Bahçenizden toplayacağınız çarkıfeleklerle sağlığınıza da katkıda bulunursunuz. Çarkıfelek, zehir içermez. Mayıstan ekime kadar yapraklarını ve çiçeklerini toplayarak kurutun. Kurutma işlemini güneşte değil, gölge ve havadar bir alanda yapın. Kuruttuğunuz dal ve çiçeklerden çay hazırlayın. Bir tatlı kaşığı yaprağa, bir bardak su ekleyip demleyin. Keyfini çıkarın...

■ Gerginliği alır.

■ Sinirleri yatıştırır.

■ Uykusuzluğa iyi gelir.

■ Zona hastalığından kaynaklanan ağrıları azaltır.

■ Bağırsak ve mide rahatsızlıklarında da kullanılır.





