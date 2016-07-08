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Bahçeşehir Üniversitesi sitesinde gizli porno linki!

Konuyla ilgili olarak üniversite yönetiminden henüz açıklama yapılmadı

08 Temmuz 2016 19:10

Türkiye'nin önde gelen vakıf üniversitelerinden olan Bahçeşehir Üniversitesi'nin internet sitesinde fark edilen gizli porno linki, sosyal medyada günün konusu oldu.

Üniversitenin Eğitim Bilimleri Fakültesi'ne ait olan edu.tr uzantılı sitenin alt tarafında yer alan gizli link, sosyal medyada konuşuldu. 

13 saat önce başlık açılmasına rağmen linkin hâlâ sitede yer alması tepkilere neden oldu. Konuyla ilgili olarak üniversite yönetiminden hâlâ bir açıklama yapılmadı.

Kurumların internet sitelerini tasarlattığı webmaster'lar, zaman zaman kötü niyetli davranıp bu sitelere başka sitelerin linklerini ekleyebiliyor.

"Backlink" denilen bu linkler parayla satılıyor. Çünkü saygın bir internet sitesinden alınan link, diğer siteye itibar kazandırıp Google aramalarında daha üstte çıkmasını sağlıyor.

 

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