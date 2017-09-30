Bahçeşehir Koleji'nde, liselere geçiş ele alındı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- BAHÇEŞEHİR Koleji\'nin düzenlediği Eğitim Liderleri Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen \'Liseye Geçiş Sistemleri Değerlendirme Çalıştayı\'nda TEOG\'un kaldırılmasının ardından yeni eğitim sisteminin nasıl olması gerektiği ele alındı.

Kundu turizm bölgesindeki Royal Seginus Otel\'de düzenlenen \'Liseye Geçiş Sistemleri Değerlendirme Çalıştayı\'nda Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenleri ve kolejin 101 kampusünden eğitim liderleri, farklı oturumlarında yeni eğitim sistemindeki değişikliklerin neler getirdiğinin yanı sıra yeni sistemin nasıl olması gerektiğini görüştü. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü Doç.Dr. Sinem Vatanartıran, son 10 günde liselere geçiş konusunda önemli kararlar alındığını kaydetti. Sistemin nasıl olacağını heyecanla beklediklerini belirten Doç. Dr. Vatanartıran, Bahçeşehir olarak bunu bir fırsat olarak değerlendirerek bir hafta içinde Türkiye çapında şûra benzeri bir çalışma yaptıklarını söyledi.

\"ORTAYA ÇIKAN ÖNERİ RAPORU BAKANLIĞA SUNULACAK\"

Farklı paydaşların görüşlerini aldıklarını kaydeden Doç.Dr. Sinem Vatanartıran, şöyle konuştu:

\"Tüm Türkiye\'den kendi okullarımızda 8 ve 9\'uncu sınıf öğrencilerinin görüşlerini aldık. Öğrenciler kendi meclislerinde toplandı ve okul görüşlerini bize iletti. Okul aile birlikleri vasıtasıyla velilerimizin görüşlerini aldık. İstanbul\'da özel okullar ve bazı devlet okullarından, özellikle sınavla öğrenci alanların okul müdürlerini topladık ve görüşlerini aldık. Bugün ise bütün kurucularımız ve müdürlerimiz burada. Türkiye\'deki önemli üniversitelerinin eğitim fakültelerinin dekanlarını çağırdık. Yarın da sendikaların görüşlerini alacağız. Pek çok paydaşın görüşünü almış olacağız.\"

Paydaşlardan elde ettikleri sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı\'na öneri olarak sunacaklarını dile getiren Doç. Dr. Vatanartıran, özet bir görüş raporunu basınla paylaşacaklarını söyledi.

\"TEOG EZBER ÖLÇEN BİR SINAVDI\"

Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan da kaldırılan TEOG ve gelecek yeni sistem hakkında bilgi verdi. TEOG\'un kaldırılmasını olumlu bulduğunu belirten Dr. Aslan, geçen yıl yapılan TEOG-2\'de 17 bin birinci çıktığını hatırlattı. TEOG-1 ve TEOG-2\'de 176 öğrencinin tam puan aldığını dile getiren Dr. Aslan, bu kadar çok birincinin çıktığı bir sınav sonrası yerleştirmelerde sıkıntı yaşandığını söyledi. Dr.Özge Aslan, şunları kaydetti:

\"Yerleştirmelerde birçok kriterde de eşitlik bozulmadı. En son yaşı küçük olan öğrenciler rakiplerinin önüne geçerek özel okullar için kesin kayıt hakkı kazandı. TEOG\'da öğrencileri sıralamada ayırt etmede sıkıntılar olduğunu gördük. TEOG\'un içeriğinde problem vardı. Biz öğrencilerimizin geleceğin liderleri olmasını istiyoruz. TEOG ezber ölçen bir sınavdı. Liseye geçerken bir sınav olmalı ancak tartışılması gereken sınav içeriğinin nasıl olması gerektiğidir.\"

\"TEOG PUANININ YANINDA PROJELERİNİN OLUP OLMADIĞINA BAKTIK\"

Öğrencilerin üst düzey becerilerini gelişmesinin istenmesi durumunda soruların buna yönelik olması gerektiğini anlatan Dr. Özge Aslan, \"Özel okulların farklı bir sınav yapması gerektiğine de inanıyorum. Geçen sene uyguladığımız FEN-TEK liselerine sınavsız geçiş sistemine bir örnek teşkil edebilir. Bu uygulamada öğrencilerimizin sadece TEOG puanlarına bakmadık. Öğrencilerin şimdiye kadar yaptıkları portfolyolarına baktık. Öğrenci sanat, spor ve bilimde neler kazanmış ona baktık. Üçüncü bir kriter olarak mülakatlar yaptık. Türkiye\'nin kalkınması için projelerinin olup olmadığını sorduk\" dedi.

\"OKULLAR ÖĞRENCİLERİ BECERİLERİNE GÖRE YÖNLENDİRMELİ\"

Dr. Özge Aslan, yeni yapılacak liseye geçiş sisteminde, sınavın her öğrenciye zorunlu olmaması gerektiğini söyledi. Hayali doğrultusunda ilerleyen öğrenciler için liseye geçiş sisteminde bir sınav olması gerektiğini düşündüğünü belirten Dr. Özge Aslan, \"Okulların sınava hazırlama dışında öğrencilerin portfolyolarına bakarak yönlendirme yapmaları gerekiyor. Öğrencilerin becerilerini geliştirerek onları yönlendirmeleri çok önemli\" dedi.

Çalıştay, farklı oturumlarla devam etti.

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