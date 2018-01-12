Bahçeşehir Koleji Kars Kampüsü tanıtıldı

Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA) - İLKOKUL ve ortaokul kademeleri ve Anadolu Lisesiyle 2018–2019 eğitim öğretim yılında eğitime başlayacak olan Bahçeşehir Koleji Kars Kampüsü\'nün tanıtım lansmanı The Kars Park Otel’de gerçekleşti. Toplantıya, Kars Valisi Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel katıldı.

YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU SİTEM EĞİTİMİ, ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMİ

Anaokulundan itibaren uyguladığı STEM+A eğitimiyle geleceğe hazır bireyler yetiştiren Bahçeşehir Koleji\'nin Kars Kampüsü\'nde anaokulu, ilkokul ve ortaokul ve Anadolu Lisesi kademeleri yer alıyor. 2018–2019 eğitim öğretim yılında eğitime başlayacak Bahçeşehir Koleji Kars Kampüsü\'nde STEM+A eğitim modeli uygulamaları için hazırlanan robotik sınıfı, 3D salonu ve STEM Center bulunuyor. 930 öğrenci, 100 öğretmen ve 40 personel kapasitesiyle dikkat çeken kampüsün lansmanına Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Kars İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Kars İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

DÜNYADAKİ EĞİTİMİ OKULLARIMIZDA YAPMAK ZORUNDAYIZ

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel Kars\'a şube açmakta geç kaldıklarını belirterek, \"Biz eğitimi doğru dürüst yapamazsak muasır medeniyet düzeyine ulaşmamız mümkün değil. Dünyadaki iyi ülkelerde nasıl eğitim yapılıyorsa biz de bu eğitimi yapmak zorundayız okullarımızda. Sadece özel okullarda değil tüm okullarda yapmak zorundayız. Hep birlikte bunu anaokulundan itibaren anlayıp, kavrayabilirsek, eğitim nedir diyebilirsek, işte o zaman biz geleceği yakalayabiliriz. Keşke Türkiye\'de eğitim zorunlu olarak 12 yıl olmasaydı da anaokulları zorunlu olsaydı. Keşke liseler 2 yıl olsaydı da bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce, 40 yıl önce anaokulları zorunlu olsaydı. Keşke ben de anaokulunda okuyabilseydim. Ama daha yeni yeni Türkiye\'de okul öncesi eğitimin önemi yeni kavranmaya başlandı. Şunu bilin ki anaokuluna 1 dolar yatırdığın zaman 7 dolar olarak geri alıyorsun. Anaokulu bireyin hayatındaki beyin gelişiminin en önemli yaş grubu. Okul öncesindeki eğitim hepsinden daha da önemli\" ifadelerine yer verdi.

\"ÖĞRETMENLERİMİZİ İYİ SEÇTİK, DEĞERLERİMİZDEN TAVİZ VERMEDİK\"

Enver Yücel, Bahçeşehir Kolejini 1994, Bahçeşehir Üniversitesini de 1998 yılında kurduklarını anlattı. Kurumlarında 10 bine yakın öğretmen ve eğitimcinin görev yaptığını ifade eden Yücel şöyle konuştu:

\"Şu anda 150 bine yakın öğrenciye hizmet veriyoruz. Türkiye\'nin dünyadaki önemli bir markası yolunda hızla ilerliyoruz. Sayıca Avrupa\'nın en büyüğüyüz, dünyanın büyüklerinden bir tanesi olmayı hedefliyoruz. Bütün bu çalışmaları yaparken kadromuzda 10 bine yakın öğretmen, eğitimci çalışıyor. Bu kadar büyüklükte, bu kadar çalışmada, bu kadar öğretmenimizde Allah\'a şükür bir tane fire vermedik. Biz öğretmenimizi iyi seçtik. Değerlerimize sahip çıktık. Kurulduğumuz günden beri ilke ve prensibimiz değişmedi. Ve yolumuza devam ediyoruz. Bizim işimiz eğitim, kaliteli eğitim ve Türkiye\'nin geleceği. Türkiye’nin her noktasına nitelikli eğitimi ulaştırmak için çalışıyoruz ve Türkiye’nin dünyada bilinen eğitim markası olmak için çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl Kanada’da Bahçeşehir Kolejinin ilk yurt dışı kampüsünü açtık, İstanbul ile birlikte dünyanın 5 noktasında üniversite kampüslerimiz var. Bu hedefte yürümeye devam edeceğiz.”

\"GELECEĞE GÜVENLE BAKIYORUZ\"

Tanıtım toplantısında konuşan Kars Kurucu Temsilcisi Eray Aksoy ise “Ülkemizin geleceğine yön verecek olan çocuklarımızın yetiştirildiği Bahçeşehir Koleji ailesine Kars Kampüsü olarak dâhil olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Eğitim kalitesini, eğitimin içeriği belirler anlayışıyla Türkiye’de kaliteli eğitimin öncülüğünü yapıyoruz. Çocuklarımızın gelecekte söz sahibi bireyler olabilmeleri için Bahçeşehir Kolejinde geleceğin eğitimini bugün uyguluyoruz. Eğitimin öncüsü olma misyonumuzla yabancı dil eğitimi, STEM eğitimi, Robotik ve Kodlama eğitimini çocuklarımızla buluşturuyoruz. Tüm bu öncü çalışmalarımızı akademik başarılarımızla taçlandırıyoruz. Bahçeşehir Koleji Kars Kampüsü dünyanın önde gelen okullarının tüm imkânlarına, ülkemizin en iyi öğretmenlerine ve Türkiyenin aydınlık geleceğini temsil eden pırıl pırıl öğrencilerine sahip. Tüm bunlar bir araya geldiğinde geleceğe güvenle bakıyoruz\" dedi.

\"KARS\'TA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ\"

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “Kars gibi 5 bin yıllık tarihe sahip kadim bir şehirde bulunmanın verdiği heyecanı ve mutluluğu ifade etmek istiyorum. Yüzyıllar boyunca İpek yolunun kavşak noktası olan bu kadim şehir, her zaman medeniyetlerin kesişme noktası olmuştur ve her zaman çok sesliliği, çok kültürlülüğü, birlikte yaşama kültürü ve becerisiyle de öne çıkmıştır. Bu yönüyle ve eğitime verdiği değerle de Bahçeşehir Koleji olarak yeni eğitim döneminde Kars’ta olmaktan ve burada hizmet verecek olmaktan gurur duyuyoruz\" diye konuştu.

Kars Valisi Rahmi Doğan da “Son yıllardaki devletimizin eğitime yaptığı yatırım gerçekten çok büyük. Fiziki imkânlarımız neredeyse tama yakınken eğitimin içerik kalitesindeki eksikliğimizle yapılan bunca yatırımıneğitim olarak geri dönüşümünü alamamanın acısını hissediyoruz. Tabi bu çok tartışılır, su götürür. Öğretmen kalitesinden müfredattan tutun da diğer hususları da ortaya koyduğunuzda bir takım eksikliklerimizin olduğu aşikârdır. Bunları gidermek zorundayız. Niye gidermek zorundayız? Her zaman söylüyorum artık Kars’ın çocukları Ardahan’ın çocuklarıyla mücadele etmiyor. Kars’ın çocukları Madritli çocuklarla, Tokyolu çocuklarla mücadele etmek zorunda. Türkiye 21. yüzyılda gelecekte var olmak istiyorsa o zaman çocuklarını iyi yetiştirmesi lazım\" dedi.

Programa katılanlar Yenişehir Mah. Ali Gaffar Okkan Bulvarı Zübeyde Sok. Merkez/Kars adresinde önümüzdeki sezon 10 bin 500 metre kare kapalı alanda Karslı işadamı Ekrem Demir ve eğitmenler Eray Aksoy, Çağatay Özbey, Adem Kızıltepe önderliğinde eğitim ve öğretime açılacak olan Bahçeşehir Koleji Kars Kampüsü ile Şehitler Mah. İnönü cad. Şehit Er Emin Polat Sok. No:38 Kars Merkez adresinde hizmete başlayan tanıtım ofisinin Kars ve Türkiye\'ye hayırlı olması temennisinde bulundular.

(FOTOĞRAF-VİDEO)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yapılacak okulun fotoları

Tanıtım ofisi

Toplantı salonu

Kafkas gösterileri

Şiir okunması

Öğretmenin konuşması

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Genel Müdürü Özlem Dağ’ın konuşması

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel’in konuşması

Kars Valisi Rahmi Doğan’ın konuşması