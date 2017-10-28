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Bahçesaraylı öğrencilere jest

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN’ın Bahçesaray İlçesi’nde değişik okullarda okuyan 600  öğrenci, Bahçesaray Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tahsis ettiği  araçlarla Van'a getirildi

28 Ekim 2017 12:29

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN’ın Bahçesaray İlçesi’nde değişik okullarda okuyan 600  öğrenci, Bahçesaray Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tahsis ettiği  araçlarla Van\'a getirildi. Öğrenciler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve kentteki Liseler ve kitap fuarını gezdi.
Bahçesaray Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tahsis ettiği 40 araçla gruplar halinde Van’a getirilen öğrenciler, ilk olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampusu\'nu gezdi. Üniversitede okuyan öğrencilerle tanışan, ortaokul ve liseli öğrenciler, daha sonra Van kent merkezindeki liseler  ile Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kongre merkezindeki kitap fuarını gezdi. Van gezisine çıkan öğrencilere, rehber öğretmenler de eşlik etti.
Bahçesaray İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kasım Erva, öğrencilerin üniversite ve lise ortamını görmek için böyle bir gezi düzenlediklerini belirterek şöyle konuştu:
”Bu gezide bizlere katkı sunan sayın Kaymakamımız Mehmet Özcan’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Öğrencilerimiz Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampusu\'nu gezip, buradaki ortamı gördü. Orta okula giden öğrencilerimiz , Van’ın en iyi liseleri ile kitap fuarını gezme imkanı buldu. Bu gezi olar  için bir özgüven oldu. Bu tür etkinlikleri zaman zaman yapacağız. Haftanın 3 gününde tahsis ettiğimiz 40 araçla gruplar halinde Van’a geziye gönderdiğimiz öğrencilerimiz  çok mutlu oldular.”

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