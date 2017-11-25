Bahçesaray'da okullar laminat parke ile döşeniyor

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-KIŞ mevsiminin çetin geçtiği yerlerden biri olan Van\'ın Bahçesaray İlçesi\'nde öğrencilerin üşümemesi için okulların zeminine su geçirmeyen laminat parke döşenirken, sıra ve masalar da rengarenk boyalarla boyandı. Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan, 5 binin üzerinde öğrencileri olduğunu, eğitim kalitesini yükseltmek için büyük çaba harcadıklarnı sıraları da çeşitli renklere boyadıklarını söyledi.

Yılın 8 ayının ağır kış koşulları altında geçtiği Bahçesaray İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan, ilçedeki öğrencierin kış şartlarında okullarda üşümemesi için güzel bir hizmete imza attı. İlçe Belediyesinin destekleriyle, ilçe merkezi ve bağlı 30 okulun, daha önce beton olan zeminine su geçirmeyen laminat panke döşendi.

30 OKULA LAMİNAT PARKE DÖŞENDİ

Kış koşullarında öğrencilerin üşümemesi için böyle bir uygulama başlattıklarını belirten Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan, 16 bin nüfuslu ilçede 5 binin üzerinde öğrencilerinin olduğunu, eğitim kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini, sıraları da çeşitli renklere boyadıklarını belirterek şöyle konuştu:

\"Bahçesaray\'da 48 okulumuz var. 2.5 ayda el değmeyen okul kalmadı. Okullarda tadilat çalışması yapıldı. Bahçesay\'ın en önemli varlıkları çocukları diyebilirim. Pırıl pırıl çocuklar. Bunlar için ne yapılırsa azdır diye düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı\'nın gönderdiği kaynak ve belediyemizin imkanlarıyla bir çok tadilatı yapmaya çalıştık. Şu an hem öğrencilerimiz, hem de öğretmenlerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bizlere teşekkürlerini iletiyorlar. Eğitim kalitesini arttırılmasıyla ilgili bir takım projelerle daha etkili, verimli bir eğitim-öğretim sezonu geçirmek istiyoruz. Bahçesaray malumunuz soğuk bir yer. Bir çok öğrencimizin de karda, kışta intikal ederek buraya geldiği eğitim ortamı var burada. Çocukların ayaklarının üşüdüğünü duyduk. Sınıfta otururken ayaklarının betondan gelen soğukla üşüdüğünü gördük. Bunun üzerine daha güzel bir ortam olsun düşüncesiyle ilçemizde 30\'un üzerinde okulumuza laminat parke uyguladık. Çok yeni olan okullarımız var. Önümüzdeki yıl yıkılıp yeniden yapılacak okullarımız var. Bunlar hariç diğer köy okullarımızda uyguluyoruz.\"

EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTTIRMALIYIZ

Sınıflardaki sıra ve masaların rengerank boyamasının öğrenciler üzerinde güzel bir etki bıraktığını belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Özcan şöyle konuştu:

\"Bu çocuklarımız bir kere sınıfa girdiği zaman okuma isteğinin artmasını istiyoruz. Okullarımızın hepsinden memnun olsunlar, hem öğretmen arkadaşlarımızın da çalışma ortamları daha modern olsun istedik. Biz tabii laminantlarla uğraşınca, güzellikleri görünce okul yönetimlerimiz, öğretmenlerimiz de sıra ve masaları boyattı. Bu benim de hoşuma gitti. Yani öğrenci içeri girdiğinde daha ferah bir ortam olması herkesin isteyeceği ve eğitim öğretimde de çok etkili olacağını düşündüğümüz bir şey. Bahçesaray için bir çok planımızda projeler var. Ben öncelikle eğitim-öğretim kalitesinin arttırılması ve buranın sosyo-ekonomik seviyesinin arttırılmasını istiyorum. Buranın gelir kaynakları ile alakalı vatandaşların arıcılık, hayvancılık ve ceviz yetiştiriciliği konusunda bir takım atılım denebilecek projeleri gerçekleştirme niyetimiz var. Bu projelerin Bahçesaray\'ın hayat standartını çok ciddi şekilde yükselteceğini düşünüyoruz. Bunlar biraz süre isteyen işler. Ama bunların tohumlarını atma niyetim var. Buranın insanının daha zengin olmasını istiyorum.\"

Kaymakam ve Belediye Başkanı Mehmet Özcan, laminat parke ile yeni bir görünüme kavuşan Bahçesaray Yatılı Bölge Orta okulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Rengarenk sıralarda oturan öğrencilerle sohbet eden Özcan\'a öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Daha önce okullarındaki sınıfların zemininin beton olduğu için çok üşüdüklerini anlatan öğrenciler, okullarına limanat parke döşeyen Kaymakam Özcan\'a teşekkür etti.



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