Bahçeli'ye yapılan istifa tehdinin süresi bitmek üzere

T24

Deliller Başsavcılık'ta



"Sadece A takımınızın dörtlü yapılan toplantısındaki konuşmalarını yayınlasak, yer yerinden oynar. Asıl o zaman kaset neymiş görürsünüz. bizi bunlara mecbur etmeyin.18 Mayıs 2011 saat 10.00'a kadar, Sayın Bahçeli derhal genel başkanlıktan ve milletvekilliği adaylığından istifa edin. Seçimlerden sonra vakit geçirmeden kurultay toplansın, ülkücüler kendilerine yarışan liderini ve yönetim kadrosunu seçsin."Mektupta Genel Başkan Bahçeli, 18 Mayıs saat 10.00'a kadar istifaya davet edildi. Ve eğer o istifa kararı gelmezse 'Farklı Ülkücülük sitesi' elinde başka kasetler olduğunu öne sürdü, hatta "Sadece A takımınızın kendi arasında yaptığı konuşmaları yayınlasak yer yerinden oynar" denildi.Şimdi o mektupta belirtilen sürenin dolmasına 24 saatten az bir süre var. MHP Genel Başkanı seçim takvimine göre, normal programını sürdürüyor. O gün belirtilen saatte, ilçe ilçe gezmek üzere Kastamonu'ya yola çıkması bekleniyor. Yani programını değiştirmedi.Genel Merkez'de ise gerginlik hakim. En üst düzey yöneticiler dahil herkes sitenin bir sonraki adımını merak ediyor.Bahçeli'nin o saate kadar istifa etmeyeceğine kesin gözüyle bakan yöneticiler yayınlanacak kasetin içeriğini de kendi aralarındaki ikili görüşmelerde tartışıyor.Ve gerilimi artıran bir başka unsur, Bahçeli'nin bir televizyon programında verdiği bilgi, genel merkez etrafından dolaşan gizemli siyah araba. MHP kasetlerin ardından bu olayın araştırılması için de savcılığa başvurdu. Arabanın plakası ve fotoğraflarının da savcılığa verildiği belirtildi.Bu arada, MHP'nin avukatları kaset skandalıyla ilgili delillerini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti.MHP’de eski genel başkan yardımcıları Recai Yıldırım, Metin Çobanoğlu ve Bülent Didinmez ile eski İstanbul İl Başkanı İhsan Barutçu’nun internete düşen görüntüleri ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuyla ilgili olarak belge ve bilgi istediği MHP Genel Merkezi, ellerindeki delil niteliğindeki belgeleri savcılığa sundu.MHP’nin avukatları, belgeleri Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na teslim etti.Sunulan belgeler arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıkladığı MHP önündeki aracın fotoğrafı da yer alıyor.Avukatlar, Bahçeli’nin ismini açıkladığı İbrahim Faruk Bayındır’ın kredi kartının fotoğrafını da diğer belgelerle birlikte savcılığa teslim etti.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sunulan belgeleri önümüzdeki günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na da göndermesi bekleniyor.