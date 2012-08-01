Bahçeli'ye karşı sürpriz rakip

MHP'den ihraç edilen Antalya Bağımsız Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç MHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

İrbeç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, siyasi gayretlerinin MHP Genel Merkezi tarafından ölçüsüz ve icapsız biçimde değerlendirildiğini, kendisine dengesizlik ve disiplinsizlik atfedilerek partiden ihraç sürecinin başlatıldığını ifade etti.

MHP Genel Başkanı'nın kendisi hakkında yazdığı disipline sevk yazısında açıkça kurul üyelerine ''ihraç emri'' vermiş olduğunu ve üyelerin de bu ''emri'' yerine getirdiğini ileri süren İrbeç, ''Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 2012/8704 sayılı kararı ile bu haksız ve usulsüz kararı bozmuş, Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Nacar, üyeler Erdem Şenocak ve Halil Öztürk'ün eylemlerini disiplin hukukunda 'kabul edilemez' olarak değerlendirmiş, verdikleri kararı da genel hukuk, adalet ve aynı zamanda hakkaniyet prensiplerine aykırı bulmuştur'' diye konuştu.



İrbeç, Kasım ayında yapılacak büyük kurultayda MHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu da belirterek, şunları kaydetti:



''Yargıtay, verdiği kararla hem MHP Genel Başkanlığı'na adaylık için önümü açmış, hem de gasp edilmeye çalışılan hakkımı teslim etmiştir. Yaşanan bu süreç, MHP'nin Genel Başkan ve ekibi tarafından ehliyet ve hakkaniyetle yönetilmediğinin çok açık bir göstergesi olmuştur. Bu durum, Yüksek Mahkeme kararı ile de tescillenmiştir. Bu saatten sonra, bizim Genel Merkez'den beklentimiz; bu tür adaletsizlikleri bir an önce ortadan kaldırması ve kongre sürecinde adil bir tutum içine girmesidir.''