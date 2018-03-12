Bahçeli'ye 'jest' mesaisi; Meclis, o yasa için MHP kongresine kadar fazla çalışacak!

TBMM Anayasa Komisyonu’nda geçen hafta kabul edilen AKP ve MHP’nin ittifak ve seçim mevzuatında değişiklik öngören yasa önerisinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerine bugün başlanacak. Önerinin hafta sonuna kadar Meclis’ten geçmesi için pazartesi ve cuma günleri de çalışma kararı alan AKP, öneriyi MHP’nin 18 Mart’ta yapılacak kongresine yetiştirmek istiyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, TBMM, AKP ve MHP’nin yasa önerisinin görüşmeleri için fazla mesai yapacak. AKP, geçen hafta aldığı kararla normalde salı, çarşamba ve perşembe çalışan TBMM Genel Kurulu’nun bugün ve cuma günü de çalışması kararı aldı. Hafta sonuna kadar önerinin Meclis’ten geçmesi için, geçen hafta görüşmelerine başlanan vergiyle ilgili torba yasa tasarısına ara verilecek ve ittifakla ilgili yasa önerisi öne çekilecek. Önerinin görüşmelerine bir değişiklik olmazsa bugün başlanması bekleniyor. Öneride yer alan yerel seçimlerle ilgili düzenlemelerin Mart 2019’da yapılacak yerel seçimde uygulanabilmesi için 31 Mart’a kadar çıkarılması yeterli olacak. Ancak AKP yönetimi, MHP’nin 18 Mart’ta yapılacak kongresi öncesinde önerinin Meclis’ten geçmesini istiyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kongreye bu şekilde gitmek istediği, önerinin Meclis’ten geçmesiyle seçmen tabanına ‘ittifakı garantiledik’ mesajı vermek istediği kaydediliyor.

Değişiklik beklenmiyor

AKP ve MHP, CHP ve HDP’lilerin tüm itirazları, eleştirileri ve önerilerinde sakıncalar içeren düzenlemeleri gündeme getirmesine karşın Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmeler sırasında hiçbir değişiklik yapmadı. CHP’nin partilerle yaptığı görüşmenin ardından sunduğu 18 maddelik öneri paketini değerlendireceğini kaydeden AKP yönetiminin, MHP’nin ‘geldiği gibi aynen geçecek’ tavrı nedeniyle genel kuruldaki görüşmelerde de öneri üzerinde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. CHP ve HDP’nin ‘muhalefet şerhi’ düştüğü yasa önerisi, ittifak düzenlemesinden seçim güvenliğine kadar pek çok tartışmalı düzenleme içeriyor. Özellikle arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan zarf ve oy pusulalarının geçerli sayılması, kolluk güçlerinin sandık başına kadar gelebilecek olması, aynı binada oturan seçmenlerin farklı sandıklara dağıtılması, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi oy pusulalarının tek zarfa konulması, ittifak yapan partilerin ayrı ayrı yüzde 10 barajını geçmiş olması kuralının aranmaması ve seçim barajı için ittifakın aldığı toplam oya bakılması gibi düzenlemeler muhalefet ve çeşitli toplum kesimleri tarafından eleştiriliyor.