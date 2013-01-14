Bahçeli'nin Silivri Cezaevi ziyaretinde gazetecilere saldırı

MHP genel başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında yaptığı açıklamanın ardından bugün Silivri'de eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u ve MHP Milletvekili Engin Alan'ı ziyaret etti. .

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ ve MHP Milletvekili Engin Alan'ı yaklaşık 2 saat süren ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

Başbuğ hakkında, Genel Kurmay tarafından kurulduğu öne sürülen internet sitelerine ilişkin internet andıcı davası kapsamında 2 Ocak 2012 tarihinde soruşturma açıldığını ve ardından Başbuğ'un ''silahlı terör örgütü yöneticiliği ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsten'' tutuklandığını belirten Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

''Türk Silahlı Kuvetlerinin en yüksek mevkinde, 2 yıl görev yapan değerli bir komutanımız ne yazık ki, terör örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla bugün demir parmaklıklar arkasındadır. Bu haksız, mesnetsiz ve insafsız iddianın, adalet duygusunu rencide ettiği ve zedelediği tümüyle ortadadır. Terörle mücadelede üstün bir vazife şuuru gösteren, Türk milletinin varlığını bulunduğu komuta kademelerinde gururla sahiplenen bir değerli şahsiyetin bugün karşı karşıya kaldığı muamele, esef ve üzüntü vericidir. Terör örgütü PKK'nın ele başlarının ve militan kadrosunun temize çıkarılma gayretlerinin artan bir şekilde sürdürüldüğü dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmış komutanlarımızın yargısız infaza maruz kalmaları, üzerlerine atılı suçlar kesinleşmeden, 'darbeci' gösterilmeleri kabul edilemez bir ilkelliktir.''

''Darbe girişimleri, darbe savunuculuğu, darbe teşebbüsleri veya darbe hazırlıklarının'' hiçbir şekilde masum ve meşru görülemeyeceğini belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

''Demokrasinin askıya alınarak millet iradesinin kesintiye uğraması, seçilmiş yönetimlerin silah zoruyla değiştirilmesi hiç bir şekilde onaylanamayacaktır. Ancak henüz mahkeme safahatı netleşmeden, hüküm tesis edilmeden, adalet tam ve eksik olarak yerini bulmadan tutuklu bulunan şahsiyetleri peşinen darbeci olarak ilan etmek insani ve vicdani hiçbir ölçüye sığmayacaktır. Hele ki, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev almış, bölücü terörle mücadelede cesaret ve kaharamanlıklar sergilemiş komutanlarımızı terörist olarak sunmak, terör örgütü kurmakla itham etmekle akla ve zekaya hakaret olacaktır. Sayın Başbuğ, maalesef böylesi kara bir kampanyayla yüz yüze kalmıştır.''