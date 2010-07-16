-BAHÇELİ'NİN ''MUHATAP ALMA'' KRİTERLERİ AKSARAY (A.A) - 16.07.2010 - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Sayın Başbakan, üslubunu düzeltmeden, zihnini aklamadan, herkese samimi ve güvenilir bir tavır sergilemeden Milliyetçi Hareket Partisi, Başbakanı, AKP Genel Başkanı olarak muhatap almayacaktır'' dedi. Çeşitli ziyaretler ve temel atma töreni için Aksaray'a gelen Bahçeli, Ulu Cami'de Cuma namazını kıldıktan sonra partisinin Aksaray İl Başkanlığına geldi. Bahçeli, burada bir gazetecinin ''Başbakan'ın bugün yaptığı açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz'' sorusuna şöyle cevap verdi: ''Sayın Başbakan'ın siyasi partilerin genel başkanlarıyla yapmış olduğu görüşme zinciri içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi yoktur, olmayacaktır da. Çünkü Sayın Başbakan, samimiyetini ve güvenilirliğini kaybetmiş, nerede neyi konuştuğu zaman bunu ilerde nasıl yalan ve iftirayla suçlayacağı belli olmayan bir siyasal kimlik içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu yalan ve iftiraların bir boyutu da bugün il başkanları toplantısında ifade etmiş olduğu MHP ile ilgili sözlerdir. Sayın Başbakan, üslubunu düzeltmeden, zihnini aklamadan, herkese samimi ve güvenilir bir tavır sergilemeden Milliyetçi Hareket Partisi, Başbakanı AKP Genel Başkanı olarak muhatap almayacaktır.'' -''O, TEPEDEN İNMEYİ BİLİR''- Salonda bulunan bir partilinin ''Erdoğan-Kılıçdaroğlu görüşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna Bahçeli, ''İki parti genel başkanının hangi samimiyet ölçüsünde yaptıkları belli olmayan bir görüşme, bana göre. Okyanus ötesi senaristlerin, Türkiye'de bir AKP-CHP koalisyonunu oluşturabilmek için bir başlangıç adımı olarak gördüğümü ifade edebilirim'' cevabını verdi. Bahçeli, bir gazetecinin ''Başbakan'ın MHP tabanından referanduma 'evet' oyu çıkacağı yönündeki açıklaması olduğu ve Sayın Başbakan'ın bu istihbaratı nereden almış olabileceği'' yönündeki bir sorusuna, ''Sayın Başbakan'ın bu sözlerine itibar etmek mümkün değil çünkü taban nedir, tavan nedir bilmez. Bunun için kimin taban kimin tavan olacağını bilmeyen bir insan var. Tepeden inmeci bir Başbakanın söylediklerine nasıl inanacaksın? O, tepeden inmeyi bilir'' dedi. -''BADEM BIYIKLILAR ORDUSU MU OLACAK?''- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in terörle mücadele için kurulacak özel orduda görev alacak kişilerin sakal ve kılık kıyafetleriyle ilgili yaptığı değerlendirmenin hatırlatılması üzerine Bahçeli, Çelik'in ''Türk düşmanı olduğunu'' ileri sürerek, ağır eleştirilerde bulundu. Bahçeli, ''Özel harekat mensuplarının yıllardır Güneydoğu Anadolu'da vermiş olduğu o kutsal mücadeleden bihaberdir. Bu sebepten dolayı konuşmasının ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Yalnız özel harekat mensubu insanların oradaki mücadelelerini gölgelemekten başka, o değerli şehitleri incitmekten başka bir anlam taşımaz. Bıyıkları sarkıkmış da ondan sonra da MHP'li olduklarını söylüyor. Ne yapacağız şimdi özel bir ordu kuruyorlar. Bu ordu, badem bıyıklılar ordusu mu olacak?''