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Yaşam

BAHÇELİ'NİN KONUŞMASINI YAYINLAYAN SİTEYE SALDIRI ANKARA (A.A)

06 Haziran 2011 18:49

-BAHÇELİ'NİN KONUŞMASINI YAYINLAYAN SİTEYE SALDIRI ANKARA (A.A) - 06.06.2011 - Siber korsanlar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Diyarbakır mitingini yayınlayacak olan Bengütürk TV'nin internet sitesine saldırdı. Öğle saatlerine doğru gerçekleştirilen saldırı sonucu internet ortamında www.benguturk.com adresine ulaşılamadı. Ancak sitenin teknik görevlileri, müdahalede bulunarak Bahçeli'nin mitinginin başlamasından 5 dakika sonra canlı yayının izlenebileceği bir bağlantıyı ana ekrana yerleştirdiler.  İnternet sitesini tıklayan kullanıcılar, ''Sitemize yapılan saldırılardan dolayı geçici olarak hizmet veremiyoruz. Bundan dolayı ziyaretçilerimizden özür diliyoruz'' yazısıyla karşılaşıyor. Söz konusu sitenin kısa bir süre sonra yayına dönmesinin beklendiği öğrenildi.

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