'Bahçeli'nin koalisyon formülü: Versin Bilal'i alsın iktidarı!'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yol haritasını belirlemede seçim sonrası gerçekleştirdiği üç kritik toplantının sonuncusunu dün il ve belediye başkanları ile yaptı. Basına kapalı toplantıda Bahçeli’nin “Bilal Erdoğan’ın içinde olacağı sıfırlanan paraların hesabını sormayacak mıyız? Bu sürecin bir tarafında Bilal var. Versin Bilal’i alsın iktidarı” dediği öğrenildi

Hürriyet’ten Umut Erdem’in haberine göre, basına kapalı olarak düzenlenen toplantıda edinilen bilgiye göre Bahçeli şunları kaydetti:

‘Koalisyon olur ama...’

“Görüşmelere kapalı değiliz. Değişik alternatifler var. Bu koalisyon alternatifleri olmazsa erken seçim kaçınılmaz hale gelir. En yakın olabilecek tarih ise 15 Kasım’dır. AKP-MHP koalisyonu olur ama şartlarımız var. Bunları yok sayamayız. Ülkücü kıyımı önlemek için hükümet olmamızı isteyenler var ama bunun için ilkelerimizden vazgeçmemiz söz konusu değil, şartlarımızdan vazgeçmeyiz. AKP ile koalisyon kurmamızı istiyorlar. 17-25 Aralık yolsuzluk olaylarını nereye koyacağız. Meydanlar hırsızlardan hesap soracağız dedi. Her bir oyun vicdani sorumluluğu var diye halka seslendik. Öteki dünyada hesabı sorulur dedik. Hırsızları nereye koyacağız? Gece yarısı torba kanunlarla kimler zengin edildi, bunlardan hesap sorulmayacak mı? 17-25 yolsuzluk soruşturmasına ilişkin hassasiyetlerimiz belli. Operasyonun üstü örtülmeye çalışılıyor. Bunu gözardı edemeyiz. Ucu nereye dayanırsa dayansın oraya gider. TÜRGEV’e yapılan bağışları verilen ayrıcalıkları ne yapacağız? Bilal’in içinde olacağı sıfırlanan paraların hesabını sormayacak mıyız? Bu sürecin bir tarafında Bilal var. Versin Bilal’i alsın iktidarı.

ABD, AKP-CHP’yi istiyor

AKP-CHP koalisyonunu ABD istiyor, sermaye odakları istiyor. Kemal Derviş’in aylar öncesinden Türkiye’ye gelmesi önemli. Bunun zeminini oluşturmak istiyorlar ancak, hem AKP hem CHP tabanında bir muhalefet söz konusu. CHP de AKP gibi üst düzeyde bir komisyon oluşturarak görüşmelere başlandığını açıklıyor. MHP ile koalisyon isteniyor algısı yaratmak istiyorlar. Ancak asıl amaçları AKP-CHP koalisyonunu meşruiyet kazandıracak bir zemin oluşturmak.”