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Politika

Bahçeli’nin ‘kartal yuvası’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da liderlerin tercih ettiği Çayyolu'nda 'kartal yuvası' adını verdiği bir villa yaptırdı

20 Aralık 2008 02:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da liderlerin tercih ettiği Çayyolu'nda "kartal yuvası" adını verdiği bir villa yaptırdı

Bahçeli, 15 gün içinde bitecek olan villayı, 2009'dan itibaren ev-ofis olarak kullanacak. Bahçeli, Çayyolu manzarasına hakim villası için "Kartal yuvası gibi. Sırtını dağa veriyor. Bir 'Türk evi' olacak. Türk motifli tablo ve halılarla döşedik" dedi.
Yapımı 4.5 yıldır süren ve yaklaşık bir dönümlük arazi üzerine kurulu villa, kot farkı nedeniyle ön cepheden dubleks, arka cepheden dört katlı ev görünümünde.



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